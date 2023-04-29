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https://sputnikarabic.ae/20230429/رئيس-الدوما-الروسي-المؤتمر-البرلماني-الدولي-روسيا---أمريكا-اللاتينية-سيعقد-30-سبتمبر-1076471700.html
رئيس الدوما الروسي: المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أمريكا اللاتينية" سيعقد 30 سبتمبر
رئيس الدوما الروسي: المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أمريكا اللاتينية" سيعقد 30 سبتمبر
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، أن مؤتمرًا برلمانيًا دوليًا، "روسيا وأمريكا اللاتينية"، سيعقد اعتبارًا من نهاية سبتمبر. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T22:52+0000
2023-04-29T21:52+0000
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
مجلس الدوما الروسي
روسيا
أمريكا اللاتينية
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وقال فولودين يوم السبت، "في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، من المقرر عقد مؤتمر برلماني دولي كبير (روسيا - أمريكا اللاتينية)".كما دعا فولودين رئيس الجمعية الوطنية الكوبية، إستيبان لازو هيرنانديز، لقيادة وفد من البرلمان الكوبي وزيارة روسيا الاتحادية.ويقوم وفد من مجلس الدوما برئاسة فولودين حاليا بزيارة رسمية لكوبا.
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رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, مجلس الدوما الروسي, روسيا, أمريكا اللاتينية
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, مجلس الدوما الروسي, روسيا, أمريكا اللاتينية

رئيس الدوما الروسي: المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أمريكا اللاتينية" سيعقد 30 سبتمبر

22:52 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Алексей Даничев / الانتقال إلى بنك الصورفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Алексей Даничев
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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، أن مؤتمرًا برلمانيًا دوليًا، "روسيا وأمريكا اللاتينية"، سيعقد اعتبارًا من نهاية سبتمبر.
وقال فولودين يوم السبت، "في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، من المقرر عقد مؤتمر برلماني دولي كبير (روسيا - أمريكا اللاتينية)".
كما دعا فولودين رئيس الجمعية الوطنية الكوبية، إستيبان لازو هيرنانديز، لقيادة وفد من البرلمان الكوبي وزيارة روسيا الاتحادية.
رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
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ويقوم وفد من مجلس الدوما برئاسة فولودين حاليا بزيارة رسمية لكوبا.
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