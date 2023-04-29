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رئيس الوزراء العراقي يعلن عن خطة لتوسعة مطار بغداد
رئيس الوزراء العراقي يعلن عن خطة لتوسعة مطار بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن خطة لتطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي في النصف الثاني من العام الجاري. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T16:23+0000
2023-04-29T16:23+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن السوداني أجرى، السبت، جولة في المطار ومرافقه الخدمية، وتم اطلاعه على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها.وكشف رئيس الوزراء عن اعتزام حكومته تطوير وتوسعة المطار في النصف الثاني من عام 2023.وعقد السوداني اجتماعا ضم وزير الداخلية، ووزير النقل، ومسؤولين في سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية.وخلال الاجتماع، أصدر السوداني مجموعة توجيهات متعلقة بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد على ضرورة التوصل لحلول جذرية وعاجلة للعقبات التي تحول دون تقديم خدمة متكاملة ونموذجية في المطار.وأمر السوداني بمراجعة دقيقة وقانونية للعقود الموقعة لتقديم الخدمات بالمطار، والتأكد من مطابقتها للواقع.
https://sputnikarabic.ae/20230429/الرئيس-العراقي-يطالب-من-طهران-مراعاة-حصة-بلاده-المائية-1076458739.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

رئيس الوزراء العراقي يعلن عن خطة لتوسعة مطار بغداد

16:23 GMT 29.04.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن خطة لتطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي في النصف الثاني من العام الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن السوداني أجرى، السبت، جولة في المطار ومرافقه الخدمية، وتم اطلاعه على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها.
وكشف رئيس الوزراء عن اعتزام حكومته تطوير وتوسعة المطار في النصف الثاني من عام 2023.
وعقد السوداني اجتماعا ضم وزير الداخلية، ووزير النقل، ومسؤولين في سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية.
وخلال الاجتماع، أصدر السوداني مجموعة توجيهات متعلقة بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد على ضرورة التوصل لحلول جذرية وعاجلة للعقبات التي تحول دون تقديم خدمة متكاملة ونموذجية في المطار.
وأمر السوداني بمراجعة دقيقة وقانونية للعقود الموقعة لتقديم الخدمات بالمطار، والتأكد من مطابقتها للواقع.
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