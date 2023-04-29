https://sputnikarabic.ae/20230429/رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-عن-خطة-لتوسعة-مطار-بغداد-1076465208.html
رئيس الوزراء العراقي يعلن عن خطة لتوسعة مطار بغداد
رئيس الوزراء العراقي يعلن عن خطة لتوسعة مطار بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن خطة لتطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي في النصف الثاني من العام الجاري. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T16:23+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن السوداني أجرى، السبت، جولة في المطار ومرافقه الخدمية، وتم اطلاعه على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها.وكشف رئيس الوزراء عن اعتزام حكومته تطوير وتوسعة المطار في النصف الثاني من عام 2023.وعقد السوداني اجتماعا ضم وزير الداخلية، ووزير النقل، ومسؤولين في سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية.وخلال الاجتماع، أصدر السوداني مجموعة توجيهات متعلقة بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد على ضرورة التوصل لحلول جذرية وعاجلة للعقبات التي تحول دون تقديم خدمة متكاملة ونموذجية في المطار.وأمر السوداني بمراجعة دقيقة وقانونية للعقود الموقعة لتقديم الخدمات بالمطار، والتأكد من مطابقتها للواقع.
https://sputnikarabic.ae/20230429/الرئيس-العراقي-يطالب-من-طهران-مراعاة-حصة-بلاده-المائية-1076458739.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
رئيس الوزراء العراقي يعلن عن خطة لتوسعة مطار بغداد
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن خطة لتطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي في النصف الثاني من العام الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن السوداني أجرى، السبت، جولة في المطار ومرافقه الخدمية، وتم اطلاعه على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها.
وكشف رئيس الوزراء عن اعتزام حكومته تطوير وتوسعة المطار في النصف الثاني من عام 2023.
وعقد السوداني اجتماعا ضم وزير الداخلية
، ووزير النقل، ومسؤولين في سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية.
وخلال الاجتماع، أصدر السوداني مجموعة توجيهات متعلقة بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد على ضرورة التوصل لحلول جذرية وعاجلة للعقبات التي تحول دون تقديم خدمة متكاملة ونموذجية في المطار.
وأمر السوداني بمراجعة دقيقة وقانونية للعقود الموقعة لتقديم الخدمات بالمطار، والتأكد من مطابقتها للواقع.