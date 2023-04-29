https://sputnikarabic.ae/20230429/طهران-تعلن-إجلاء-65-إيرانيا-من-السودان-ونقلهم-إلى-السعودية-1076449186.html
طهران تعلن إجلاء 65 إيرانيا من السودان ونقلهم إلى السعودية
طهران تعلن إجلاء 65 إيرانيا من السودان ونقلهم إلى السعودية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، "إجلاء 65 مواطنا إيرانيا من السودان بعد التنسيق اللازم"، مؤكدة نقلهم بصورة آمنة من الخرطوم إلى بورتسودان وإرسالهم... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T07:40+0000
2023-04-29T07:40+0000
2023-04-29T07:40+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الوزارة وضعت بجدية قضية إجلاء 65 إيرانيا مقيمين في السودان على جدول أعمالها منذ بداية الاضطرابات، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، تم نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان ومنها إلى ميناء جدة في السعودية".وأضاف أن "التعاون المؤثر للسعودية، ومساعدة الحكومة السودانية كانت مفيدة وتستحق التقدير والشكر"، مؤكدا أن "متابعة أوضاع وسلامة الإيرانيين المقيمين في الخارج تعد من المسؤوليات المهمة لوزارة الخارجية".يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 15، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230428/الجيش-السوداني-يحمل-الدعم-السريع-مسؤولية-نهب-بنوك-واقتحام-مستشفيات-ومدارس-في-الخرطوم-1076441898.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, أخبار العالم الآن
طهران تعلن إجلاء 65 إيرانيا من السودان ونقلهم إلى السعودية
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، "إجلاء 65 مواطنا إيرانيا من السودان بعد التنسيق اللازم"، مؤكدة نقلهم بصورة آمنة من الخرطوم إلى بورتسودان وإرسالهم إلى ميناء جدة السعودي".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الوزارة وضعت بجدية قضية إجلاء 65 إيرانيا مقيمين في السودان على جدول أعمالها منذ بداية الاضطرابات، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، تم نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان ومنها إلى ميناء جدة في السعودية".
وأضاف أن "التعاون المؤثر للسعودية
، ومساعدة الحكومة السودانية كانت مفيدة وتستحق التقدير والشكر"، مؤكدا أن "متابعة أوضاع وسلامة الإيرانيين المقيمين في الخارج تعد من المسؤوليات المهمة لوزارة الخارجية".
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 15، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.