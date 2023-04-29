https://sputnikarabic.ae/20230429/لافروف-التحرك-نحو-التعددية-القطبية-العالمية-أصبح-اليوم-حقيقة-واقعة-جيوسياسية-1076437446.html

لافروف: التحرك نحو التعددية القطبية العالمية أصبح اليوم حقيقة جيوسياسية واقعة

لافروف: التحرك نحو التعددية القطبية العالمية أصبح اليوم حقيقة جيوسياسية واقعة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن التحرك نحو التعددية القطبية العالمية أصبح اليوم حقيقة جيوسياسية واقعة. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T05:52+0000

2023-04-29T05:52+0000

2023-04-29T05:32+0000

روسيا

سيرغي لافروف

التعددية القطبية

أخبار روسيا

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1d/1076444552_0:0:1070:602_1920x0_80_0_0_5fc754a2337f9acd7ddc254b80f9606b.jpg

وأشار لافروف، في رسالة فيديو إلى المشاركين ومنظمي المؤتمر العالمي عبر الإنترنت حول التعددية القطبية، إلى أن التعددية القطبية العالمية تحقق نجاحا باهرا في مختلف المجالات، بالاعتماد على الاستقلال وسيادة الدولة والهوية الثقافية والحضارية.ولفت إلى أنه: "من الأمثلة الحية للدبلوماسية متعددة الأقطاب، نشاط مثل هذه الجمعيات متعددة الأطراف من نوع جديد مثل منظمة "شنغهاي" للتعاون ومجموعة "بريكس". والتي في إطارها، تتعاون الدول ذات الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة، ذات القيمة المميزة والمنصات الحضارية بشكل فعال في مختلف المجالات".ونوه إلى أنه يمكن أن يطلق على نفس دول البريكس بحق نوعًا من "الشبكة" التعاونية التي يتم إلقاؤها فوق خطوط التقسيم القديمة "شمال - جنوب" و"غرب - شرق".كما أوضح لافروف أن: "روسيا تظل في طليعة الجهود الدولية لتعزيز المبادئ القانونية والديمقراطية متعددة الأقطاب للتواصل بين الدول. ولهذه الغاية، سنواصل العمل بنشاط على منصة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة".وأضاف وزير الخارجية الروسي، "بالطبع، سنواصل تنسيق خطواتنا عن كثب مع العديد من الأصدقاء والحلفاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل، بمن فيهم أولئك الموجودون في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوروبي ورابطة الدول المستقلة والبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من الاتحادات الإقليمية في العالم النامي".

https://sputnikarabic.ae/20230425/لافروف-يتحدث-عن-انعدام-جدية-الغرب-تجاه-صفقة-الحبوب-1076281139.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سيرغي لافروف, التعددية القطبية, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم