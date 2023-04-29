https://sputnikarabic.ae/20230429/مركز-المصالحة-4-مقاتلات-إسرائيلية-تقصف-بنى-تحتية-مدنية-في-سوريا-1076468560.html
مركز المصالحة: 4 مقاتلات إسرائيلية تقصف بنى تحتية مدنية في سوريا
مركز المصالحة: 4 مقاتلات إسرائيلية تقصف بنى تحتية مدنية في سوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن أربع طائرات حربية إسرائيلية هاجمت الليلة الماضية البنية التحتية المدنية لمحافظة حمص في سوريا، مما أدى إلى إصابة مدنيين... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T19:30+0000
2023-04-29T19:30+0000
2023-04-29T19:30+0000
أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة
قصف
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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العميد البحري أوليغ غورينوف، خلال إفادة صحفية، اليوم السبت "في ليلة 29 نيسان/أبريل، من الساعة 0.47 إلى الساعة الواحدة، شنت أربع مقاتلات إسرائيلية تكتيكية من طراز "إف-15" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من البحر الأبيض المتوسط عبر الجزء الشمالي من لبنان هجوما صاروخيا وقنابلا على البنية التحتية المدنية في محافظة حمص. وحسب معطيات الجانب السوري أصيبت أربع شاحنات وقود ومدنيان بجروح نتيجة الغارة ".وأوضح غورينوف أنه خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تم تسجيل خمس عمليات قصف لمواقع القوات الحكومية من قبل الجماعات الإرهابية "الحزب الإسلامي لتركستان" و"جبهة النصرة" (المحظورة على الأراضي الروسية). في محافظة حلب - ثلاثة حالات قصف، في محافظة إدلب - قصف واحد في محافظة اللاذقية - قصف واحد.كانت طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص، ليل الجمعة/السبت.وأكد مراسل "سبوتنيك" في حمص، اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص جراء الهجوم، وأن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230429/إصابة-3-مدنيين-واحتراق-عدد-من-الصهاريج-في-العدوان-الإسرائيلي-على-حمص-1076442900.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة, قصف
أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة, قصف
مركز المصالحة: 4 مقاتلات إسرائيلية تقصف بنى تحتية مدنية في سوريا
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن أربع طائرات حربية إسرائيلية هاجمت الليلة الماضية البنية التحتية المدنية لمحافظة حمص في سوريا، مما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العميد البحري أوليغ غورينوف، خلال إفادة صحفية، اليوم السبت "في ليلة 29 نيسان/أبريل، من الساعة 0.47 إلى الساعة الواحدة، شنت أربع مقاتلات إسرائيلية تكتيكية من طراز "إف-15" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من البحر الأبيض المتوسط عبر الجزء الشمالي من لبنان هجوما صاروخيا وقنابلا على البنية التحتية المدنية في محافظة حمص. وحسب معطيات الجانب السوري أصيبت أربع شاحنات وقود ومدنيان بجروح نتيجة الغارة ".
وأوضح غورينوف أنه خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تم تسجيل خمس عمليات قصف لمواقع القوات الحكومية من قبل الجماعات الإرهابية "الحزب الإسلامي لتركستان" و"جبهة النصرة" (المحظورة على الأراضي الروسية). في محافظة حلب - ثلاثة حالات قصف، في محافظة إدلب - قصف واحد في محافظة اللاذقية - قصف واحد.
كانت طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص، ليل الجمعة/السبت.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في حمص، اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص
جراء الهجوم، وأن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى المنطقة.