عربي
https://sputnikarabic.ae/20230429/مركز-المصالحة-4-مقاتلات-إسرائيلية-تقصف-بنى-تحتية-مدنية-في-سوريا-1076468560.html
مركز المصالحة: 4 مقاتلات إسرائيلية تقصف بنى تحتية مدنية في سوريا
مركز المصالحة: 4 مقاتلات إسرائيلية تقصف بنى تحتية مدنية في سوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن أربع طائرات حربية إسرائيلية هاجمت الليلة الماضية البنية التحتية المدنية لمحافظة حمص في سوريا، مما أدى إلى إصابة مدنيين... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T19:30+0000
2023-04-29T19:30+0000
أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة
قصف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046415711_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_bf062f604f424fb7102e699552239d05.jpg
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العميد البحري أوليغ غورينوف، خلال إفادة صحفية، اليوم السبت "في ليلة 29 نيسان/أبريل، من الساعة 0.47 إلى الساعة الواحدة، شنت أربع مقاتلات إسرائيلية تكتيكية من طراز "إف-15" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من البحر الأبيض المتوسط ​​عبر الجزء الشمالي من لبنان هجوما صاروخيا وقنابلا على البنية التحتية المدنية في محافظة حمص. وحسب معطيات الجانب السوري أصيبت أربع شاحنات وقود ومدنيان بجروح نتيجة الغارة ".وأوضح غورينوف أنه خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تم تسجيل خمس عمليات قصف لمواقع القوات الحكومية من قبل الجماعات الإرهابية "الحزب الإسلامي لتركستان" و"جبهة النصرة" (المحظورة على الأراضي الروسية). في محافظة حلب - ثلاثة حالات قصف، في محافظة إدلب - قصف واحد في محافظة اللاذقية - قصف واحد.كانت طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص، ليل الجمعة/السبت.وأكد مراسل "سبوتنيك" في حمص، اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص جراء الهجوم، وأن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230429/إصابة-3-مدنيين-واحتراق-عدد-من-الصهاريج-في-العدوان-الإسرائيلي-على-حمص-1076442900.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046415711_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2dedb437da7e0bcebb136583c801b71e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة, قصف
أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة, قصف

مركز المصالحة: 4 مقاتلات إسرائيلية تقصف بنى تحتية مدنية في سوريا

19:30 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himed
تابعنا عبرTelegram
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن أربع طائرات حربية إسرائيلية هاجمت الليلة الماضية البنية التحتية المدنية لمحافظة حمص في سوريا، مما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العميد البحري أوليغ غورينوف، خلال إفادة صحفية، اليوم السبت "في ليلة 29 نيسان/أبريل، من الساعة 0.47 إلى الساعة الواحدة، شنت أربع مقاتلات إسرائيلية تكتيكية من طراز "إف-15" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من البحر الأبيض المتوسط ​​عبر الجزء الشمالي من لبنان هجوما صاروخيا وقنابلا على البنية التحتية المدنية في محافظة حمص. وحسب معطيات الجانب السوري أصيبت أربع شاحنات وقود ومدنيان بجروح نتيجة الغارة ".
وأوضح غورينوف أنه خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تم تسجيل خمس عمليات قصف لمواقع القوات الحكومية من قبل الجماعات الإرهابية "الحزب الإسلامي لتركستان" و"جبهة النصرة" (المحظورة على الأراضي الروسية). في محافظة حلب - ثلاثة حالات قصف، في محافظة إدلب - قصف واحد في محافظة اللاذقية - قصف واحد.
قتلى ومصابين في حريق شب في مول تجاري وسط العاصمة دمشق، سوريا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
حمص.. إصابة 3 مدنيين واشتعال النيران في عدد من الصهاريج جراء العدوان الإسرائيلي
00:20 GMT
كانت طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص، ليل الجمعة/السبت.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في حمص، اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص جراء الهجوم، وأن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала