https://sputnikarabic.ae/20230429/مسؤول-بالخارجية-السودانية-ترشيح-ممثلين-من-الجيش-والدعم-السريع-لبدء-التفاوض--1076457114.html
مسؤول بالخارجية السودانية: ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع لبدء المفاوضات
مسؤول بالخارجية السودانية: ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع لبدء المفاوضات
أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السودانية أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رشحا ممثلين لإجراء مباحثات بين الجانبين، لافتا إلى أنه من المرجح استضافة جوبا،... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T12:23+0000
2023-04-29T12:23+0000
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العالم العربي
أخبار السودان اليوم
اشتباكات
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال المسؤول بالخارجية السودانية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "تم ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع للتفاوض مرجحا أن يعقد في جوبا".وأوضح المسؤول السوداني أن "هناك مشكلة حقيقية في كيفية السفر إلى جوبا جراء عدم ثبات الهدنة مما يجعل السفر عبر الطيران مستحيلا".وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230429/آبي-أحمد-يجري-محادثات-هاتفية-مع-البرهان-وحميدتي-شعب-السودان-يستحق-السلام-1076457240.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اشتباكات
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اشتباكات
مسؤول بالخارجية السودانية: ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع لبدء المفاوضات
12:23 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 29.04.2023) تابعنا عبر
أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السودانية أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رشحا ممثلين لإجراء مباحثات بين الجانبين، لافتا إلى أنه من المرجح استضافة جوبا، جنوب السودان، لجلسات التفاوض.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال المسؤول بالخارجية السودانية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "تم ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع للتفاوض مرجحا أن يعقد في جوبا".
وأوضح المسؤول السوداني أن "هناك مشكلة حقيقية في كيفية السفر إلى جوبا جراء عدم ثبات الهدنة مما يجعل السفر عبر الطيران مستحيلا".
وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.