عربي
https://sputnikarabic.ae/20230429/مسؤول-بالخارجية-السودانية-ترشيح-ممثلين-من-الجيش-والدعم-السريع-لبدء-التفاوض--1076457114.html
مسؤول بالخارجية السودانية: ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع لبدء المفاوضات
مسؤول بالخارجية السودانية: ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع لبدء المفاوضات
أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السودانية أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رشحا ممثلين لإجراء مباحثات بين الجانبين، لافتا إلى أنه من المرجح استضافة جوبا،... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T12:23+0000
2023-04-29T12:40+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
اشتباكات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/13/1076083805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cd636ae051c83e144c03a45cbdcf955.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وقال المسؤول بالخارجية السودانية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "تم ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع للتفاوض مرجحا أن يعقد في جوبا".وأوضح المسؤول السوداني أن "هناك مشكلة حقيقية في كيفية السفر إلى جوبا جراء عدم ثبات الهدنة مما يجعل السفر عبر الطيران مستحيلا".وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230429/آبي-أحمد-يجري-محادثات-هاتفية-مع-البرهان-وحميدتي-شعب-السودان-يستحق-السلام-1076457240.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/13/1076083805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f2891a3786a632e4900b60a26891570.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اشتباكات
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اشتباكات

مسؤول بالخارجية السودانية: ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع لبدء المفاوضات

12:23 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 29.04.2023)
© AP Photo / Marwan Aliدخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبرTelegram
أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السودانية أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رشحا ممثلين لإجراء مباحثات بين الجانبين، لافتا إلى أنه من المرجح استضافة جوبا، جنوب السودان، لجلسات التفاوض.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال المسؤول بالخارجية السودانية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "تم ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع للتفاوض مرجحا أن يعقد في جوبا".
وأوضح المسؤول السوداني أن "هناك مشكلة حقيقية في كيفية السفر إلى جوبا جراء عدم ثبات الهدنة مما يجعل السفر عبر الطيران مستحيلا".
وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
آبي أحمد يجري محادثات هاتفية مع البرهان وحميدتي: شعب السودان يستحق السلام
12:31 GMT
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала