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https://sputnikarabic.ae/20230429/آبي-أحمد-يجري-محادثات-هاتفية-مع-البرهان-وحميدتي-شعب-السودان-يستحق-السلام-1076457240.html
آبي أحمد يجري محادثات هاتفية مع البرهان وحميدتي: شعب السودان يستحق السلام
آبي أحمد يجري محادثات هاتفية مع البرهان وحميدتي: شعب السودان يستحق السلام
أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إجراء محادثات هاتفية مع كل من قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حول... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T12:31+0000
2023-04-29T12:31+0000
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وقال آبي أحمد، عبر حسابه على "تويتر": "شعب السودان العظيم يستحق السلام، لقد أجريت محادثات هاتفية مع كل من اللواء عبد الفتاح البرهان واللواء محمد حمدان دقلو حول ضرورة تسوية الخلافات وديا وتحقيق الاستقرار في السودان".وكانت وكالة الأنباء السودانية، قالت إن "البرهان تلقى اتصالات هاتفية من عدد من الرؤساء والمسؤولين كان من بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي، وكذلك من الآلية الثلاثية المكونة من (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد)، والآلية الرباعية التي تضم (المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة)".وأعرب الجميع خلال الاتصالات عن "وقوفهم إلى جانب السودان، والتأكيد على ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها"، وفقا لـ"سونا".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حذر من تدخل أي قوة خارجية في الشؤون الداخلية للسودان، بقصد تصعيد الأوضاع الحالية ونشر الفوضى.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ15، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230423/إثيوبيا-تنفي-مجدداً-دخول-قواتها-إلى-مناطق-حدودية-متنازع-عليها-مع-السودان-1076201728.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار إثيوبيا, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار إثيوبيا, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم

آبي أحمد يجري محادثات هاتفية مع البرهان وحميدتي: شعب السودان يستحق السلام

12:31 GMT 29.04.2023
© Sputnik . Михаил Метцель / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© Sputnik . Михаил Метцель
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أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إجراء محادثات هاتفية مع كل من قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حول ضرورة تسوية الخلافات وديا وتحقيق الاستقرار في السودان.
وقال آبي أحمد، عبر حسابه على "تويتر": "شعب السودان العظيم يستحق السلام، لقد أجريت محادثات هاتفية مع كل من اللواء عبد الفتاح البرهان واللواء محمد حمدان دقلو حول ضرورة تسوية الخلافات وديا وتحقيق الاستقرار في السودان".
وكانت وكالة الأنباء السودانية، قالت إن "البرهان تلقى اتصالات هاتفية من عدد من الرؤساء والمسؤولين كان من بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي، وكذلك من الآلية الثلاثية المكونة من (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد)، والآلية الرباعية التي تضم (المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة)".
وأعرب الجميع خلال الاتصالات عن "وقوفهم إلى جانب السودان، والتأكيد على ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها"، وفقا لـ"سونا".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حذر من تدخل أي قوة خارجية في الشؤون الداخلية للسودان، بقصد تصعيد الأوضاع الحالية ونشر الفوضى.
عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
إثيوبيا تنفي مجدداً دخول قواتها إلى مناطق حدودية متنازع عليها مع السودان
23 أبريل, 15:27 GMT
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ15، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
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