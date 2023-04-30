https://sputnikarabic.ae/20230430/إجلاء-البعثة-الدبلوماسية-الإندونيسية-بالسودان-عبر-معبر-قسطل-الحدودي-مع-مصر-1076483795.html
إجلاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالسودان عبر معبر قسطل الحدودي مع مصر
إجلاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالسودان عبر معبر قسطل الحدودي مع مصر
أعلن مصدر أمني إجلاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالسودان، اليوم الأحد، عبر معبر قسطل الحدودي مع مصر. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T12:43+0000
2023-04-30T12:43+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن المصدر الأمني بالسفارة الإندونيسية لدى الخرطوم قوله: "وصلت البعثة ظهر اليوم عن طريق مدينة وادي حلفا وتم إجلاؤهم عبر معبر اشكيت قسطل الحدودي مع جمهورية مصر وهم يتمتعون بصحة جيدة".وأضاف: "كان في استقبالهم (أفراد البعثة) بمعبر قسطل حوالي 7 أفراد بينهم 2 من النساء هم يمثلون موظفين بالسفارة الإندونيسية بالسودان".وفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بتنفيذ اعتداءات سافرة ومتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية.وقال الوزارة في بيان: "ففي انتهاك صارخ لكل الأعراف والمعاهدات الدولية، اعتدت هذه القوات المتمردة بتاريخ 28 أابريل (نيسان) الجاري على مقر السفارة الإندونيسية"، متهمة إياها بسرقة عربة دبلوماسية تتبع السفارة.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/العراق-إجلاء-269-شخصا-من-السودان-حتى-الآن-1076481281.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار إندونيسيا, الجيش السوداني, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار إندونيسيا, الجيش السوداني, مصر, أخبار مصر الآن
إجلاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالسودان عبر معبر قسطل الحدودي مع مصر
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أعلن مصدر أمني إجلاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالسودان، اليوم الأحد، عبر معبر قسطل الحدودي مع مصر.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية
عن المصدر الأمني بالسفارة الإندونيسية لدى الخرطوم قوله: "وصلت البعثة ظهر اليوم عن طريق مدينة وادي حلفا وتم إجلاؤهم عبر معبر اشكيت قسطل الحدودي مع جمهورية مصر وهم يتمتعون بصحة جيدة".
وأضاف: "كان في استقبالهم (أفراد البعثة) بمعبر قسطل حوالي 7 أفراد بينهم 2 من النساء هم يمثلون موظفين بالسفارة الإندونيسية بالسودان".
وفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزارة الخارجية السودانية
قوات الدعم السريع بتنفيذ اعتداءات سافرة ومتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية.
وقال الوزارة في بيان: "ففي انتهاك صارخ لكل الأعراف والمعاهدات الدولية، اعتدت هذه القوات المتمردة بتاريخ 28 أابريل (نيسان) الجاري على مقر السفارة الإندونيسية"، متهمة إياها بسرقة عربة دبلوماسية تتبع السفارة.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.