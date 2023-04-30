عربي
https://sputnikarabic.ae/20230430/إجلاء-البعثة-الدبلوماسية-الإندونيسية-بالسودان-عبر-معبر-قسطل-الحدودي-مع-مصر-1076483795.html
إجلاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالسودان عبر معبر قسطل الحدودي مع مصر
إجلاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالسودان عبر معبر قسطل الحدودي مع مصر
أعلن مصدر أمني إجلاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالسودان، اليوم الأحد، عبر معبر قسطل الحدودي مع مصر. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T12:43+0000
2023-04-30T12:43+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
أخبار إندونيسيا
الجيش السوداني
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن المصدر الأمني بالسفارة الإندونيسية لدى الخرطوم قوله: "وصلت البعثة ظهر اليوم عن طريق مدينة وادي حلفا وتم إجلاؤهم عبر معبر اشكيت قسطل الحدودي مع جمهورية مصر وهم يتمتعون بصحة جيدة".وأضاف: "كان في استقبالهم (أفراد البعثة) بمعبر قسطل حوالي 7 أفراد بينهم 2 من النساء هم يمثلون موظفين بالسفارة الإندونيسية بالسودان".وفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بتنفيذ اعتداءات سافرة ومتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية.وقال الوزارة في بيان: "ففي انتهاك صارخ لكل الأعراف والمعاهدات الدولية، اعتدت هذه القوات المتمردة بتاريخ 28 أابريل (نيسان) الجاري على مقر السفارة الإندونيسية"، متهمة إياها بسرقة عربة دبلوماسية تتبع السفارة.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/العراق-إجلاء-269-شخصا-من-السودان-حتى-الآن-1076481281.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_62deb235556276b450545a5ff338308e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار إندونيسيا, الجيش السوداني, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار إندونيسيا, الجيش السوداني, مصر, أخبار مصر الآن

إجلاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالسودان عبر معبر قسطل الحدودي مع مصر

12:43 GMT 30.04.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
أعلن مصدر أمني إجلاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالسودان، اليوم الأحد، عبر معبر قسطل الحدودي مع مصر.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن المصدر الأمني بالسفارة الإندونيسية لدى الخرطوم قوله: "وصلت البعثة ظهر اليوم عن طريق مدينة وادي حلفا وتم إجلاؤهم عبر معبر اشكيت قسطل الحدودي مع جمهورية مصر وهم يتمتعون بصحة جيدة".
إجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
العراق: إجلاء 269 شخصا من السودان حتى الآن
11:18 GMT
وأضاف: "كان في استقبالهم (أفراد البعثة) بمعبر قسطل حوالي 7 أفراد بينهم 2 من النساء هم يمثلون موظفين بالسفارة الإندونيسية بالسودان".
وفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بتنفيذ اعتداءات سافرة ومتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية.
وقال الوزارة في بيان: "ففي انتهاك صارخ لكل الأعراف والمعاهدات الدولية، اعتدت هذه القوات المتمردة بتاريخ 28 أابريل (نيسان) الجاري على مقر السفارة الإندونيسية"، متهمة إياها بسرقة عربة دبلوماسية تتبع السفارة.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:53 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة28 أبريل, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала