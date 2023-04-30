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https://sputnikarabic.ae/20230430/الأردن-عمان-تستضيف-غدا-اجتماعا-لوزراء-خارجية-الأردن-والسعودية-والعراق-ومصر-وسوريا-1076479819.html
الأردن: عمان تستضيف غدا اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا
الأردن: عمان تستضيف غدا اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا، غدا الإثنين. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T10:00+0000
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وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت استضافتها غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.وقال البيان: "يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023".وأوضح أن هذا الاجتماع يبني على "الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".طالع أيضا: وصول قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى سوريا تحمل مواد طبية وإغاثية
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي

الأردن: عمان تستضيف غدا اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا

10:00 GMT 30.04.2023
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا، غدا الإثنين.
وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت استضافتها غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.
وقال البيان: "يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023".
وأوضح أن هذا الاجتماع يبني على "الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".
طالع أيضا: وصول قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى سوريا تحمل مواد طبية وإغاثية
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