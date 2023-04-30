https://sputnikarabic.ae/20230430/الجيش-السوداني-الدعم-السريع-لجأت-لسياسية-الأرض-المحروقة-بنهب-المزيد-من-البنوك-والمتاجر-1076498418.html
الجيش السوداني: "الدعم السريع" لجأت لسياسية الأرض المحروقة بنهب البنوك والمتاجر
الجيش السوداني: "الدعم السريع" لجأت لسياسية الأرض المحروقة بنهب البنوك والمتاجر
اتهم الجيش السوداني، مساء اليوم الأحد، قوات "الدعم السريع"، باللجوء إلى "سياسة الأرض المحروقة"، عبر "حرق ونهب المزيد من البنوك والمحلات التجارية" بعدما "فشلت... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T19:30+0000
2023-04-30T19:30+0000
2023-04-30T20:19+0000
العالم العربي
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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ولم يصدر تعليق فوري من قبل قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" حول ما أورده الجيش.وقال الجيش السوداني في بيان بعد وقت قصير من إعلانه الموافقة على هدنة جديدة لثلاثة أيام: "رصدنا مستمر لتحركات العدو واستدعائه لقوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك مع تأكيدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدا".وأضاف أنه وافق على طلب تجديد الهدنة المعلنة "على الرغم من رصدنا الدقيق لتحركات ونوايا العدو".وأشار الجيش السوداني، إلى نجاح كمين نصبته قواته شمال الخرطوم بحري في التصدي لقوات تابعة لـ "الدعم السريع" على "متن ثلاث عربات قتالية استلمت منها اثنتان وانقلبت الثالثة وتم أسر خمسة من المتمردين".وتابع "نتيجة لفشل مخططات قادة المتمردين (في إشارة لقوات الدعم السريع) في الاستيلاء على السلطة بالقوة، لجأوا إلى إتباع سياسة الأرض المحروقة وذلك بحرق ونهب المزيد من البنوك والمحلات التجارية واللجوء للتخريب".وقال إن قوات الدعم السريع عمدت اليوم "إلى نهب وحرق بنك التضامن فرع السوق الشعبي أمدرمان وكسر كل محلات الخندقاوي والمحلات المجاورة، ونهب كل ما فيها".ودعا الجيش السوداني، المواطنين إلى "إتخاذ الحيطة والحذر وذلك بمحاولة إغلاق الطرق الداخلية بالأحياء"، بهدف إعاقة تحركات قوات الدعم الذي قال إنها تتبع أسلوب التغلغل داخل الأحياء السكنية.وأعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الأحد، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة مماثلة أعلنتها قوات الدعم السريع.وكان الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الجيش-السوداني-يوافق-على-تمديد-الهدنة-الإنسانية-لمدة-72-ساعة-إضافية-1076497117.html
https://sputnikarabic.ae/20230430/الدعم-السريع-تعلن-تمديد-الهدنة-الإنسانية-في-السودان-72-ساعة-إضافية-اعتبارا-من-منتصف-الليل-1076487369.html
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العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, الأخبار
الجيش السوداني: "الدعم السريع" لجأت لسياسية الأرض المحروقة بنهب البنوك والمتاجر
19:30 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 20:19 GMT 30.04.2023) تابعنا عبر
اتهم الجيش السوداني، مساء اليوم الأحد، قوات "الدعم السريع"، باللجوء إلى "سياسة الأرض المحروقة"، عبر "حرق ونهب المزيد من البنوك والمحلات التجارية" بعدما "فشلت مخططاتها في الاستيلاء على السلطة بالقوة".
ولم يصدر تعليق فوري من قبل قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" حول ما أورده الجيش.
وقال الجيش السوداني
في بيان بعد وقت قصير من إعلانه الموافقة على هدنة جديدة لثلاثة أيام: "رصدنا مستمر لتحركات العدو واستدعائه لقوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك مع تأكيدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدا".
وأضاف أنه وافق على طلب تجديد الهدنة المعلنة "على الرغم من رصدنا الدقيق لتحركات ونوايا العدو".
وأشار الجيش السوداني، إلى نجاح كمين نصبته قواته شمال الخرطوم بحري في التصدي لقوات تابعة لـ "الدعم السريع" على "متن ثلاث عربات قتالية استلمت منها اثنتان وانقلبت الثالثة وتم أسر خمسة من المتمردين".
وتابع "نتيجة لفشل مخططات قادة المتمردين (في إشارة لقوات الدعم السريع) في الاستيلاء على السلطة بالقوة، لجأوا إلى إتباع سياسة الأرض المحروقة وذلك بحرق ونهب المزيد من البنوك
والمحلات التجارية واللجوء للتخريب".
وقال إن قوات الدعم السريع عمدت اليوم "إلى نهب وحرق بنك التضامن فرع السوق الشعبي أمدرمان وكسر كل محلات الخندقاوي والمحلات المجاورة، ونهب كل ما فيها".
ودعا الجيش السوداني، المواطنين إلى "إتخاذ الحيطة والحذر وذلك بمحاولة إغلاق الطرق الداخلية بالأحياء"، بهدف إعاقة تحركات قوات الدعم الذي قال إنها تتبع أسلوب التغلغل داخل الأحياء السكنية.
وأعلن الجيش السوداني
، مساء اليوم الأحد، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة مماثلة أعلنتها قوات الدعم السريع.
وكان الجيش السوداني
بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.
إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع
وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.
ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.