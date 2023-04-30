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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230430/حاكم-بريانسك-الروسية-مقتل-مدنيين-اثنين-في-قصف-أوكراني-وتدمير-عدة-منازل-1076471939.html
حاكم بريانسك الروسية: مقتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني وتدمير عدة منازل
حاكم بريانسك الروسية: مقتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني وتدمير عدة منازل
قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن هجومًا أوكرانيًا أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل ودمر مبنى سكنيًا واحدًا بالكامل. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T00:05+0000
2023-04-29T23:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مقتل مدنيين
قصف مدفعي
تدمير
القوات الأوكرانية
النازيون الجدد
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وقال بوغوماز عبر قناته على "تلغرام" في وقت متأخر من ليل السبت، "لسوء الحظ، قتل مدنيان نتيجة الضربة التي شنها النازيون الأوكرانيون".وأضاف، "وفقا للبيانات الأولية، دمر مبنى سكنيا بالكامل، وتضرر مبنيان آخران جزئيًا".ولفت المحافظ إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230429/القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-بقذائف-152-ملم-1076471827.html
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روسيا, مقتل مدنيين, قصف مدفعي, تدمير, القوات الأوكرانية, النازيون الجدد
روسيا, مقتل مدنيين, قصف مدفعي, تدمير, القوات الأوكرانية, النازيون الجدد

حاكم بريانسك الروسية: مقتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني وتدمير عدة منازل

00:05 GMT 30.04.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Libkos
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قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن هجومًا أوكرانيًا أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل ودمر مبنى سكنيًا واحدًا بالكامل.
وقال بوغوماز عبر قناته على "تلغرام" في وقت متأخر من ليل السبت، "لسوء الحظ، قتل مدنيان نتيجة الضربة التي شنها النازيون الأوكرانيون".
وأضاف، "وفقا للبيانات الأولية، دمر مبنى سكنيا بالكامل، وتضرر مبنيان آخران جزئيًا".
ولفت المحافظ إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف 152 ملم
23:33 GMT
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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