https://sputnikarabic.ae/20230430/حاكم-بريانسك-الروسية-مقتل-مدنيين-اثنين-في-قصف-أوكراني-وتدمير-عدة-منازل-1076471939.html
حاكم بريانسك الروسية: مقتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني وتدمير عدة منازل
حاكم بريانسك الروسية: مقتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني وتدمير عدة منازل
قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن هجومًا أوكرانيًا أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل ودمر مبنى سكنيًا واحدًا بالكامل. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T00:05+0000
2023-04-30T00:05+0000
2023-04-29T23:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مقتل مدنيين
قصف مدفعي
تدمير
القوات الأوكرانية
النازيون الجدد
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وقال بوغوماز عبر قناته على "تلغرام" في وقت متأخر من ليل السبت، "لسوء الحظ، قتل مدنيان نتيجة الضربة التي شنها النازيون الأوكرانيون".وأضاف، "وفقا للبيانات الأولية، دمر مبنى سكنيا بالكامل، وتضرر مبنيان آخران جزئيًا".ولفت المحافظ إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230429/القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-بقذائف-152-ملم-1076471827.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مقتل مدنيين, قصف مدفعي, تدمير, القوات الأوكرانية, النازيون الجدد
روسيا, مقتل مدنيين, قصف مدفعي, تدمير, القوات الأوكرانية, النازيون الجدد
حاكم بريانسك الروسية: مقتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني وتدمير عدة منازل
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قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن هجومًا أوكرانيًا أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل ودمر مبنى سكنيًا واحدًا بالكامل.
وقال بوغوماز عبر قناته على "تلغرام" في وقت متأخر من ليل السبت، "لسوء الحظ، قتل مدنيان
نتيجة الضربة التي شنها النازيون الأوكرانيون".
وأضاف، "وفقا للبيانات الأولية، دمر مبنى سكنيا بالكامل، وتضرر مبنيان آخران جزئيًا
".
ولفت المحافظ إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.