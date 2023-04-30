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https://sputnikarabic.ae/20230430/المقداد-يزور-العاصمة-الأردنية-للمشاركة-في-الاجتماع-الثاني-لدول-لقاء-جدة-التشاوري-1076487253.html
المقداد يزور العاصمة الأردنية للمشاركة في الاجتماع الثاني لدول "لقاء جدة التشاوري"
المقداد يزور العاصمة الأردنية للمشاركة في الاجتماع الثاني لدول "لقاء جدة التشاوري"
أكدت مصادر دبلوماسية سورية لـ"سبوتنيك" أن وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، سيشارك في اجتماع وزراء خارجية لقاء "دول جدة التشاوري" الذي تستضيفه غدا،... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T14:41+0000
2023-04-30T14:41+0000
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وقالت المصادر لـ "سبوتنيك" إن الوزير المقداد سيزور العاصمة الأردنية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، الذي سيعقد غداً في عمّان.وأضافت المصادر أن الاجتماع سيتناول عددا من القضايا، التي تمّ طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت أخيرا، ومن ضمنها اللقاء الذي عقدته الدول الأربع في مدينة جدّة السعودية يوم 14 نيسان/ أبريل الجاري.ورجحت المصادر أن يرافق الوزير المقداد إلى اجتماع عمان معاونه أيمن سوسان.وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا، غدا الإثنين.وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت استضافتها غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الأردن-عمان-تستضيف-غدا-اجتماعا-لوزراء-خارجية-الأردن-والسعودية-والعراق-ومصر-وسوريا-1076479819.html
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العالم العربي, لقاء, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
العالم العربي, لقاء, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن

المقداد يزور العاصمة الأردنية للمشاركة في الاجتماع الثاني لدول "لقاء جدة التشاوري"

14:41 GMT 30.04.2023
© Sputnik . Ali Hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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أكدت مصادر دبلوماسية سورية لـ"سبوتنيك" أن وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، سيشارك في اجتماع وزراء خارجية لقاء "دول جدة التشاوري" الذي تستضيفه غدا، العاصمة الأردنية عمان.
وقالت المصادر لـ "سبوتنيك" إن الوزير المقداد سيزور العاصمة الأردنية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، الذي سيعقد غداً في عمّان.
وأضافت المصادر أن الاجتماع سيتناول عددا من القضايا، التي تمّ طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت أخيرا، ومن ضمنها اللقاء الذي عقدته الدول الأربع في مدينة جدّة السعودية يوم 14 نيسان/ أبريل الجاري.
ورجحت المصادر أن يرافق الوزير المقداد إلى اجتماع عمان معاونه أيمن سوسان.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
الأردن: عمان تستضيف غدا اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا
10:00 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا، غدا الإثنين.
وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت استضافتها غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.
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