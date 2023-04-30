https://sputnikarabic.ae/20230430/رئيس-الشورى-الإيراني-يطالب-العراق-بتسديد-الديون-لطهران-1076479318.html

رئيس الشورى الإيراني يطالب العراق بتسديد الديون لطهران

رئيس الشورى الإيراني يطالب العراق بتسديد الديون لطهران

أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس السبت، عن شكره للحكومة العراقية على توفيرها أرضية الحوار بين بلاده والسعودية. 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T09:41+0000

2023-04-30T09:41+0000

2023-04-30T09:41+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073366480_0:0:2276:1281_1920x0_80_0_0_f7ef9778905fe3c06fc6d30445903e3a.jpg

وأفادت وكالة إرنا، مساء أمس السبت، بأن تصريحات قاليباف جاءت خلال لقائه الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على هامش زيارته للعاصمة طهران، معبرا عن أمله في تطوير العلاقات بين إيران والعراقي في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية على الصعيد الثنائي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة خلال فترة رئاسته.ودعا قاليباف إلى الإسراع في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية في العراق كونها سيسهم في تحسين التواصل بين النواب والعلاقات بين البلدين، مطالبا بتعميق العلاقات الثنائية على الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية المشتركة.وقال رئيس الشورى الإيراني:وطالب محمد باقر قاليباف، الحكومة والبرلمان العراقيين، بمواجهة العقوبات الأمريكية الجائرة وتسديد الديون لإيران.ومن جانبه، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إن "العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية طويلة الأمد في جميع المجالات، وهي مبنية على أساس العلاقات بين الشعبين".وأشار الرئيس العراقي إلى وجود 1900 كيلومتر من الحدود المشتركة، وهو أمر مهم من النواحي الاجتماعية والجغرافية والسياسية، لافتا إلى أنه "إذا نظرنا إلى الفترات التاريخية، كنا نعتبر دولة واحدة في بعض الأحيان".ويذكر أن ديون بغداد قد بلغت أكثر من 1.6 مليار دولار عن مشتريات الغاز والطاقة الإيرانية وحدها بين سنتي 2019 و2021.وفي فبراير/ شباط 2019، أبرم البنك المركزي العراقي اتفاقية مع البنك المركزي الإيراني، تسمح لمتعاملي كلا البنكين بفتح حسابات في البلدين وإجراء معاملاتهم المصرفية بالدينار العراقي واليورو.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي: "لحسن الحظ، تمكنا في العام الماضي وهذا العام، من الحصول على جميع المتأخرات المتعلقة بصادرات الغاز إلى العراق".

https://sputnikarabic.ae/20230310/طهران-واشنطن-تسمح-للعراق-بتسديد-نصف-مليار-دولار-من-ديونه-المستحقة-لإيران-1074546690.html

https://sputnikarabic.ae/20221228/وسط-الضغوط-الأمريكية-والإيرانية-إلى-أين-يتجه-العراق؟-1071709568.html

العراق

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي