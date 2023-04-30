https://sputnikarabic.ae/20230430/قوى-الأمن-الداخلي-في-إيران-عملية-اغتيال-قائد-شرطة-الاستخبارات-وزجته-لن-تمر-دون-رد-1076495307.html
قوى الأمن الداخلي في إيران: عملية اغتيال قائد شرطة الاستخبارات وزجته لن تمر دون رد
قوى الأمن الداخلي في إيران: عملية اغتيال قائد شرطة الاستخبارات وزجته لن تمر دون رد
أكد نائب قائد قوى الأمن الداخلي في إيران، العميد قاسم رضائي، اليوم الأحد، أن "عملية اغتيال قائد شرطة الاستخبارات في مدينة سراوان، العقيد علي رضا شهركي، وزجته... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T17:43+0000
2023-04-30T17:43+0000
2023-04-30T17:43+0000
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وقال العميد قاسم رضائي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، "بالتأكيد الجريمة التي حدثت لن تمر دون رد، وقريباً بتعاون الأجهزة الأمنية والقضائية سيعاقب هؤلاء المجرمون على أفعالهم".ونقل التلفزيون الإيراني، في وقت سابق، عن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان، دوست علي جليليان، قوله إن "سيارة قائد شرطة الاستخبارات في مدينة سراوان، العقيد علي رضا شهركي، تعرضت لإطلاق نار نفذه مجهولون".وأكد جليليان، "مقتل شهركي في استهداف سيارته بعد أن كان في طريقه عائدا من اصطحاب ابنه من المدرسة"، فيما قالت وسائل إعلام رسمية إن "زوجة ضابط الشرطة القتيل، التي أصيبت بجروح خطيرة خلال الهجوم، توفيت متأثرة بجراحها بعد ساعات في المستشفى".وشهدت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية أعمال عنف كبيرة تزامنًا مع الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء البلاد مع مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، تم بسببها عزل المحافظ.كما أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان، الشهر الماضي، اعتقال عناصر خلية إرهابية سبق وأن نفذت عملية إطلاق نار في اشتباك مسلح على دوريات الأمن الداخلي في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230430/مقتل-ضابط-شرطة-إيراني-في-هجوم-نفذه-مسلحون-مجهولون-1076475216.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
قوى الأمن الداخلي في إيران: عملية اغتيال قائد شرطة الاستخبارات وزجته لن تمر دون رد
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أكد نائب قائد قوى الأمن الداخلي في إيران، العميد قاسم رضائي، اليوم الأحد، أن "عملية اغتيال قائد شرطة الاستخبارات في مدينة سراوان، العقيد علي رضا شهركي، وزجته لن تمر دون رد".
وقال العميد قاسم رضائي، في تصريحات نقلتها وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا، "بالتأكيد الجريمة التي حدثت لن تمر دون رد، وقريباً بتعاون الأجهزة الأمنية والقضائية سيعاقب هؤلاء المجرمون على أفعالهم".
ونقل التلفزيون الإيراني، في وقت سابق، عن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان، دوست علي جليليان، قوله إن "سيارة قائد شرطة الاستخبارات في مدينة سراوان، العقيد علي رضا شهركي، تعرضت لإطلاق نار نفذه مجهولون
".
وأكد جليليان، "مقتل شهركي في استهداف سيارته بعد أن كان في طريقه عائدا من اصطحاب ابنه من المدرسة"، فيما قالت وسائل إعلام رسمية إن "زوجة ضابط الشرطة القتيل، التي أصيبت بجروح خطيرة خلال الهجوم، توفيت متأثرة بجراحها بعد ساعات في المستشفى".
وشهدت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية أعمال عنف كبيرة تزامنًا مع الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء البلاد مع مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، تم بسببها عزل المحافظ.
كما أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان
، الشهر الماضي، اعتقال عناصر خلية إرهابية سبق وأن نفذت عملية إطلاق نار في اشتباك مسلح على دوريات الأمن الداخلي في البلاد.