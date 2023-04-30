https://sputnikarabic.ae/20230430/نيجيريا-مسلحون-يطلقون-سراح-74-طفلا-بعد-دفع-فدية-1076472070.html
نيجيريا.. مسلحون يطلقون سراح 74 طفلا بعد دفع فدية
نيجيريا.. مسلحون يطلقون سراح 74 طفلا بعد دفع فدية
أطلق مسلحون في نيجيريا سراح 74 طفلاً، من بين نحو 80 طفلا خطفوهم هذا الشهر في ولاية زامفارا بشمال غرب البلاد بعد دفع فدى. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T01:22+0000
2023-04-30T01:22+0000
2023-04-30T00:22+0000
أخبار نيجيريا
إطلاق سراح مختطفين
إطلاق سراح الرهائن
العالم
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وقال اثنان من أولياء الأمور في قرية وادزاماي بولاية زامفارا، إن كلا منهما دفع 20 ألف نايرا (43.50 دولار)، وإن أطفالهما من بين من أطلق سراحهم، الجمعة، ويعانون من سوء تغذية شديد.وأفاد مسؤول قروي في وادزاماي، بأن 11 شخصاً ما زالوا مخطوفين، وإن اثنين لقيا حتفهما في أثناء محاولة الفرار من الخاطفين.في وقت سابق من الشهر ، ذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية، أن مسلحين خطفوا 85 شخصا من مستوطنة وانزاماي في زامفارا، وبحسب التقرير، كان معظم المختطفين من النساء والأطفال.تتكرر هجمات العصابات وعمليات الخطف في زامفارا، خاصة في المناطق الريفية.
https://sputnikarabic.ae/20230325/مقتل-25-شخصا-وإصابة-10-آخرين-في-حادث-حافلة-بنيجيريا-1075112858.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نيجيريا, إطلاق سراح مختطفين, إطلاق سراح الرهائن, العالم
أخبار نيجيريا, إطلاق سراح مختطفين, إطلاق سراح الرهائن, العالم
نيجيريا.. مسلحون يطلقون سراح 74 طفلا بعد دفع فدية
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أطلق مسلحون في نيجيريا سراح 74 طفلاً، من بين نحو 80 طفلا خطفوهم هذا الشهر في ولاية زامفارا بشمال غرب البلاد بعد دفع فدى.
وقال اثنان من أولياء الأمور في قرية وادزاماي بولاية زامفارا، إن كلا منهما دفع 20 ألف نايرا
(43.50 دولار)، وإن أطفالهما من بين من أطلق سراحهم، الجمعة، ويعانون من سوء تغذية شديد.
وأفاد مسؤول قروي في وادزاماي، بأن 11 شخصاً ما زالوا مخطوفين
، وإن اثنين لقيا حتفهما في أثناء محاولة الفرار من الخاطفين.
في وقت سابق من الشهر ، ذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية، أن مسلحين خطفوا 85 شخصا من مستوطنة وانزاماي في زامفارا، وبحسب التقرير، كان معظم المختطفين من النساء والأطفال.
تتكرر هجمات العصابات وعمليات الخطف في زامفارا، خاصة في المناطق الريفية.