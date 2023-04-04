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اختطاف 10 طلاب في ظروف غامضة في نيجيريا
اختطاف 10 طلاب في ظروف غامضة في نيجيريا
أعلن مسؤول حكومي ، اليوم الثلاثاء، اختطاف 10 طلاب في ولاية كادونا الواقعة شمال غربي نيجيريا، حيث نفذت عصابات إجرامية العديد من عمليات اختطاف جماعية لأطفال. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T15:31+0000
2023-04-04T15:31+0000
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وقال صموئيل أروان مفوض الأمن الداخلي والشؤون المحلية إن الضحايا وهم طلاب في مدرسة أوون الثانوية الحكومية في منطقة كاتشيا تم اختطافهم في ظروف غامضة، بحسب "فرانس برس".وهذه أول عملية اختطاف جماعي معروفة للطلاب بعد فترة هدوء ومنذ سياسة المبادلة النقدية التي أدخلتها الحكومة جزئيا لإنهاء مدفوعات الفدية للخاطفين.وقال أروان: "تلقت حكومة ولاية كادونا تقارير أولية من هيئات الأمن بشأن اختطاف 10 تلاميذ في كاتشيا".وأوضح أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الطلاب قد اختطفوا من مباني المدرسة أو أثناء سفرهم إلى المدرسة، التي لا تنظم سوى فصولا في النهار.وتنسب أعمال العنف التي تتضمن، النهب والخطف والقتل، في شمال غرب ووسط نيجيريا، لعصابات مدججة بالسلاح وتعرف محليا باسم "قطاع الطرق".
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اختطاف 10 طلاب في ظروف غامضة في نيجيريا

15:31 GMT 04.04.2023
© AP Photo / GEORGE OSODI / NIGERIA BAKASSI PENINSULA PULL OUTأطفال نيجيريا
أطفال نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / GEORGE OSODI / NIGERIA BAKASSI PENINSULA PULL OUT
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أعلن مسؤول حكومي ، اليوم الثلاثاء، اختطاف 10 طلاب في ولاية كادونا الواقعة شمال غربي نيجيريا، حيث نفذت عصابات إجرامية العديد من عمليات اختطاف جماعية لأطفال.
وقال صموئيل أروان مفوض الأمن الداخلي والشؤون المحلية إن الضحايا وهم طلاب في مدرسة أوون الثانوية الحكومية في منطقة كاتشيا تم اختطافهم في ظروف غامضة، بحسب "فرانس برس".
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وهذه أول عملية اختطاف جماعي معروفة للطلاب بعد فترة هدوء ومنذ سياسة المبادلة النقدية التي أدخلتها الحكومة جزئيا لإنهاء مدفوعات الفدية للخاطفين.
وقال أروان: "تلقت حكومة ولاية كادونا تقارير أولية من هيئات الأمن بشأن اختطاف 10 تلاميذ في كاتشيا".
وأوضح أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الطلاب قد اختطفوا من مباني المدرسة أو أثناء سفرهم إلى المدرسة، التي لا تنظم سوى فصولا في النهار.
وتنسب أعمال العنف التي تتضمن، النهب والخطف والقتل، في شمال غرب ووسط نيجيريا، لعصابات مدججة بالسلاح وتعرف محليا باسم "قطاع الطرق".
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