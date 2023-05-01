https://sputnikarabic.ae/20230501/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-سماء-حمص-1076540685.html
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T20:41+0000
2023-05-01T20:41+0000
2023-05-01T21:00+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
تصدي لصواريخ
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وأضاف المصدر أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريف حلب الشرقي.وقال مصدر عسكري سوري في وزارة الدفاع، يوم السبت، إن "3 ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة حمص ليل الجمعة".وأضاف المصدر العسكري، إن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.ولفت المصدر العسكري إلى أن "العدوان الجوي الإسرائيلي نفذ بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
https://sputnikarabic.ae/20230429/إصابة-3-مدنيين-واحتراق-عدد-من-الصهاريج-في-العدوان-الإسرائيلي-على-حمص-1076442900.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تصدي لصواريخ
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تصدي لصواريخ
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب
20:41 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 21:00 GMT 01.05.2023) تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب.
وأضاف المصدر أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريف حلب الشرقي.
وتابع "الصواريخ الاعتراضية لسلاح دفاعنا الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية".
وقال مصدر عسكري سوري في وزارة الدفاع، يوم السبت، إن "3 ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة حمص ليل الجمعة".
وأضاف المصدر العسكري، إن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج
والشاحنات.
ولفت المصدر العسكري إلى أن "العدوان الجوي الإسرائيلي نفذ بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".