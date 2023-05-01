عربي
https://sputnikarabic.ae/20230501/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-سماء-حمص-1076540685.html
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T20:41+0000
2023-05-01T21:00+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
تصدي لصواريخ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046415711_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_bf062f604f424fb7102e699552239d05.jpg
وأضاف المصدر أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريف حلب الشرقي.وقال مصدر عسكري سوري في وزارة الدفاع، يوم السبت، إن "3 ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة حمص ليل الجمعة".وأضاف المصدر العسكري، إن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.ولفت المصدر العسكري إلى أن "العدوان الجوي الإسرائيلي نفذ بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
https://sputnikarabic.ae/20230429/إصابة-3-مدنيين-واحتراق-عدد-من-الصهاريج-في-العدوان-الإسرائيلي-على-حمص-1076442900.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046415711_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2dedb437da7e0bcebb136583c801b71e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تصدي لصواريخ
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تصدي لصواريخ

مصدر أمني لـ"سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب

20:41 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 21:00 GMT 01.05.2023)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himed
تابعنا عبرTelegram
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب.
وأضاف المصدر أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريف حلب الشرقي.
وتابع "الصواريخ الاعتراضية لسلاح دفاعنا الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية".
وقال مصدر عسكري سوري في وزارة الدفاع، يوم السبت، إن "3 ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة حمص ليل الجمعة".
وأضاف المصدر العسكري، إن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.
قتلى ومصابين في حريق شب في مول تجاري وسط العاصمة دمشق، سوريا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
حمص.. إصابة 3 مدنيين واشتعال النيران في عدد من الصهاريج جراء العدوان الإسرائيلي
29 أبريل, 00:20 GMT
ولفت المصدر العسكري إلى أن "العدوان الجوي الإسرائيلي نفذ بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Частично разрушенное здание районной администрации в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:27 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала