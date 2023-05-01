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https://sputnikarabic.ae/20230501/الرئيس-البرازيلي-يهنئ-سانتياغو-بينيا-بفوزه-بالانتخابات-الرئاسية-في-باراغواي-1076502960.html
الرئيس البرازيلي يهنئ سانتياغو بينيا بفوزه بالانتخابات الرئاسية في باراغواي
الرئيس البرازيلي يهنئ سانتياغو بينيا بفوزه بالانتخابات الرئاسية في باراغواي
هنأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سانتياغو بينيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في باراغواي. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T05:37+0000
2023-05-01T04:54+0000
العالم
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
البارغواي
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بيونس- أيرس - سبوتنيك. وكتب لولا دا سيلفا، في حسابه على "تويتر"، "تهانينا لرئيس باراغواي المنتخب، سانتياغو بينيا على فوزه في الانتخابات، متمنيا له التوفيق في منصبه".وأضاف، "دعونا نعمل معا من أجل علاقة أفضل وأقوى بين بلدينا، ومن أجل أمريكا الجنوبية مع قدر أكبر من الوحدة والتنمية والازدهار".وفاز سانتياغو بينيا (44 عاما)، مرشح حزب "كولورادو" المحافظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في باراغواي، بحصوله على نسبة 42.75 بالمئة من أصوات المقترعين بعد فرز 98.12 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه الرئيسي، إفراين أليغري (60 عاماً) من تحالف كونسيرتاسيون لأحزاب يسار الوسط على نسبة 27.48 بالمئة من الأصوات.وتنظم الانتخابات الرئاسية في باراغواي في جولة واحدة والفائز فيها يصبح رئيسا.
https://sputnikarabic.ae/20230501/باراغواي-فوز-سانتياغو-بينيا-برئاسة-البلاد-1076502106.html
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العالم, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, البارغواي
العالم, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, البارغواي

الرئيس البرازيلي يهنئ سانتياغو بينيا بفوزه بالانتخابات الرئاسية في باراغواي

05:37 GMT 01.05.2023
© AFP 2023 / SERGIO LIMAالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / SERGIO LIMA
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هنأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سانتياغو بينيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في باراغواي.
بيونس- أيرس - سبوتنيك. وكتب لولا دا سيلفا، في حسابه على "تويتر"، "تهانينا لرئيس باراغواي المنتخب، سانتياغو بينيا على فوزه في الانتخابات، متمنيا له التوفيق في منصبه".
وأضاف، "دعونا نعمل معا من أجل علاقة أفضل وأقوى بين بلدينا، ومن أجل أمريكا الجنوبية مع قدر أكبر من الوحدة والتنمية والازدهار".
سانتياغو بينيا المرشح الرئاسي لباراغواي عن حزب كولورادو، الاثنين، 1 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
باراغواي.. فوز سانتياغو بينيا برئاسة البلاد
01:14 GMT
وفاز سانتياغو بينيا (44 عاما)، مرشح حزب "كولورادو" المحافظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في باراغواي، بحصوله على نسبة 42.75 بالمئة من أصوات المقترعين بعد فرز 98.12 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه الرئيسي، إفراين أليغري (60 عاماً) من تحالف كونسيرتاسيون لأحزاب يسار الوسط على نسبة 27.48 بالمئة من الأصوات.
وتنظم الانتخابات الرئاسية في باراغواي في جولة واحدة والفائز فيها يصبح رئيسا.
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