https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الروسية-تقصف-مواقع-مدفعية-للجيش-الأوكراني-في-أربع-بلدات-بدونيتسك-1076502632.html
القوات الروسية تقصف مواقع مدفعية للجيش الأوكراني وتكبدها خسائر فادحة في دونيتسك
القوات الروسية تقصف مواقع مدفعية للجيش الأوكراني وتكبدها خسائر فادحة في دونيتسك
استهدفت القوات الروسية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، عدة مواقع لمدفعية الجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T03:34+0000
2023-05-01T03:34+0000
2023-05-01T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
المدفعية الروسية
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال المتحدث "قامت أطقم مدفعية من الفيلق الثاني بالجيش الثاني بغارات نارية على ثلاثة مواقع لقطع المدفعية ومواقع لأطقم الهاون المعادي حول قرى: دزيرجينسك، نوفغورودسكوي، كليبان – بيك، وبوبوفكا".وأضاف، "أن الخسائر البشرية التي مُنيت بها أطقم المدفعية الأوكرانية قوامها 60 شخصا".وأوضح المتحدث، أنه في اتجاه مارينكا، دمرت أطقم المدفعية الروسية اثنين من معاقل الفصائل الأوكرانية. وخسر العدو ما يصل إلى 20 فردا، وثلاث آليات كانت تستخدم في نقل الذخائر والمعدات.وكشف المتحدث، أنه "في اتجاه أفدييفكا التكتيكي، نفذ طيران المنطقة العسكرية الجنوبية ضربتين على نقاط الانتشار المؤقت لاحتياطي اللواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية".يأتي ذلك في الوقت الذي دوت صفارات فيه الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطور الرقمي في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230501/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1076502491.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الروسي, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, أخبار جمهورية دونيتسك
الجيش الروسي, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تقصف مواقع مدفعية للجيش الأوكراني وتكبدها خسائر فادحة في دونيتسك
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استهدفت القوات الروسية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، عدة مواقع لمدفعية الجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وقال المتحدث "قامت أطقم مدفعية من الفيلق الثاني بالجيش الثاني
بغارات نارية على ثلاثة مواقع لقطع المدفعية ومواقع لأطقم الهاون المعادي حول قرى: دزيرجينسك، نوفغورودسكوي، كليبان – بيك، وبوبوفكا".
وأضاف، "أن الخسائر البشرية التي مُنيت بها أطقم المدفعية الأوكرانية
قوامها 60 شخصا".
وأوضح المتحدث، أنه في اتجاه مارينكا، دمرت أطقم المدفعية الروسية اثنين من معاقل الفصائل الأوكرانية. وخسر العدو ما يصل إلى 20 فردا، وثلاث آليات كانت تستخدم في نقل الذخائر والمعدات.
وكشف المتحدث، أنه "في اتجاه أفدييفكا التكتيكي، نفذ طيران المنطقة العسكرية الجنوبية ضربتين على نقاط الانتشار المؤقت لاحتياطي اللواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية".
يأتي ذلك في الوقت الذي دوت صفارات فيه الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطور الرقمي في البلاد.