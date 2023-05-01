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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الروسية-تقصف-مواقع-مدفعية-للجيش-الأوكراني-في-أربع-بلدات-بدونيتسك-1076502632.html
القوات الروسية تقصف مواقع مدفعية للجيش الأوكراني وتكبدها خسائر فادحة في دونيتسك
القوات الروسية تقصف مواقع مدفعية للجيش الأوكراني وتكبدها خسائر فادحة في دونيتسك
استهدفت القوات الروسية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، عدة مواقع لمدفعية الجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T03:34+0000
2023-05-01T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
المدفعية الروسية
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال المتحدث "قامت أطقم مدفعية من الفيلق الثاني بالجيش الثاني بغارات نارية على ثلاثة مواقع لقطع المدفعية ومواقع لأطقم الهاون المعادي حول قرى: دزيرجينسك، نوفغورودسكوي، كليبان – بيك، وبوبوفكا".وأضاف، "أن الخسائر البشرية التي مُنيت بها أطقم المدفعية الأوكرانية قوامها 60 شخصا".وأوضح المتحدث، أنه في اتجاه مارينكا، دمرت أطقم المدفعية الروسية اثنين من معاقل الفصائل الأوكرانية. وخسر العدو ما يصل إلى 20 فردا، وثلاث آليات كانت تستخدم في نقل الذخائر والمعدات.وكشف المتحدث، أنه "في اتجاه أفدييفكا التكتيكي، نفذ طيران المنطقة العسكرية الجنوبية ضربتين على نقاط الانتشار المؤقت لاحتياطي اللواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية".يأتي ذلك في الوقت الذي دوت صفارات فيه الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطور الرقمي في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230501/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1076502491.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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الجيش الروسي, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, أخبار جمهورية دونيتسك
الجيش الروسي, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تقصف مواقع مدفعية للجيش الأوكراني وتكبدها خسائر فادحة في دونيتسك

03:34 GMT 01.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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استهدفت القوات الروسية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، عدة مواقع لمدفعية الجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وقال المتحدث "قامت أطقم مدفعية من الفيلق الثاني بالجيش الثاني بغارات نارية على ثلاثة مواقع لقطع المدفعية ومواقع لأطقم الهاون المعادي حول قرى: دزيرجينسك، نوفغورودسكوي، كليبان – بيك، وبوبوفكا".
وأضاف، "أن الخسائر البشرية التي مُنيت بها أطقم المدفعية الأوكرانية قوامها 60 شخصا".
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
02:45 GMT
وأوضح المتحدث، أنه في اتجاه مارينكا، دمرت أطقم المدفعية الروسية اثنين من معاقل الفصائل الأوكرانية. وخسر العدو ما يصل إلى 20 فردا، وثلاث آليات كانت تستخدم في نقل الذخائر والمعدات.
وكشف المتحدث، أنه "في اتجاه أفدييفكا التكتيكي، نفذ طيران المنطقة العسكرية الجنوبية ضربتين على نقاط الانتشار المؤقت لاحتياطي اللواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية".
يأتي ذلك في الوقت الذي دوت صفارات فيه الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطور الرقمي في البلاد.
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