https://sputnikarabic.ae/20230501/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1076502491.html
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T02:45+0000
2023-05-01T02:45+0000
2023-05-01T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
جمهورية القرم الروسية
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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق دنيبروبتروفسك، سومي، بولتافا، ميكولايف، أوديسا، خاركوف، بعد الساعة 3:00 صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش).وصدرت المزيد من الإنذارات عن الغارات الجوية بعد الساعة 3:40 صباحا في مناطق: تشيركاسي، كيروفوغراد، جيتومير، فينيتسيا، تشرنيهيف، والعاصمة كييف.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230501/صفارات-الإنذار-تدوّي-في-6-مقاطعات-أوكرانية-1076502359.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, جمهورية القرم الروسية
صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, جمهورية القرم الروسية
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق دنيبروبتروفسك، سومي، بولتافا، ميكولايف، أوديسا، خاركوف، بعد الساعة 3:00 صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش).
وصدرت المزيد من الإنذارات عن الغارات الجوية بعد الساعة 3:40 صباحا في مناطق: تشيركاسي، كيروفوغراد، جيتومير
، فينيتسيا، تشرنيهيف، والعاصمة كييف.
بعد الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم، كانت إنذارات الغارات الجوية سارية في جميع أنحاء أوكرانيا.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية
، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.