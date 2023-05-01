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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1076502491.html
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T02:45+0000
2023-05-01T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
جمهورية القرم الروسية
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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق دنيبروبتروفسك، سومي، بولتافا، ميكولايف، أوديسا، خاركوف، بعد الساعة 3:00 صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش).وصدرت المزيد من الإنذارات عن الغارات الجوية بعد الساعة 3:40 صباحا في مناطق: تشيركاسي، كيروفوغراد، جيتومير، فينيتسيا، تشرنيهيف، والعاصمة كييف.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230501/صفارات-الإنذار-تدوّي-في-6-مقاطعات-أوكرانية-1076502359.html
جمهورية القرم الروسية
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صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, جمهورية القرم الروسية
صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, جمهورية القرم الروسية

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

02:45 GMT 01.05.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق دنيبروبتروفسك، سومي، بولتافا، ميكولايف، أوديسا، خاركوف، بعد الساعة 3:00 صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش).
وصدرت المزيد من الإنذارات عن الغارات الجوية بعد الساعة 3:40 صباحا في مناطق: تشيركاسي، كيروفوغراد، جيتومير، فينيتسيا، تشرنيهيف، والعاصمة كييف.
بعد الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم، كانت إنذارات الغارات الجوية سارية في جميع أنحاء أوكرانيا.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوّي في 6 مقاطعات أوكرانية
02:19 GMT
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
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