https://sputnikarabic.ae/20230501/بلينكن-يعرب-لـ-علييف-عن-قلقه-من-إقامة-نقطة-تفتيش-أذربيجانية-على-ممر-لاتشين-1076502224.html

بلينكن يعرب لـ علييف عن قلقه من إقامة نقطة تفتيش أذربيجانية على ممر لاتشين

بلينكن يعرب لـ علييف عن قلقه من إقامة نقطة تفتيش أذربيجانية على ممر لاتشين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن قلقه بشأن إقامة نقطة تفتيش أذربيجانية على ممر لاتشين. 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T01:43+0000

2023-05-01T01:43+0000

2023-05-01T00:43+0000

إلهام علييف

وزير الخارجية الأمريكي

أرمينيا

إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

قره باغ

العالم

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، في بيان "أعرب الوزير بلينكن عن اعتقاده بأن السلام ممكن. كما أعرب عن قلق الولايات المتحدة العميق من أن قيام أذربيجان بإنشاء نقطة تفتيش على ممر لاتشين يقوض الجهود الرامية إلى إرساء الثقة في عملية السلام".وشدد بلينكن على أهمية إعادة فتح ممر لاتشين أمام "المركبات التجارية والخاصة في أقرب وقت ممكن".ويأتي اتصال بلينكن بعلييف بعد يوم واحد من اتصال جمعه برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أكد فيه على أهمية محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا وتعهد بمواصلة دعم الولايات المتحدة لعملية السلام بين البلدين.وقال بلينكين لباشينيان يوم السبت، إن الحوار المباشر والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز.تناوبت الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي على محاولة التفاوض على اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان على أمل إنهاء الصراع المستمر بينهما. انخرط الخصمان الإقليميان في نزاعين عسكريين كبيرين حول منطقة ناغورنو قره باغ الانفصالية التي تهيمن عليها أذربيجان.اندلع الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ مرة أخرى في سبتمبر 2020، وهو أسوأ تصعيد منذ التسعينيات. وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي لوقف إطلاق النار بوساطة روسية تم التوقيع عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.واتفقت الدولتان على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، ووقعت اشتباكات من حين لآخر على الحدود.

https://sputnikarabic.ae/20230430/بلينكن-يقول-لـ-باشينيان-إن-الحوار-المباشر-مع-أذربيجان-هو-السبيل-الوحيد-لحل-التوترات-1076472328.html

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إلهام علييف, وزير الخارجية الأمريكي, أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, قره باغ, العالم