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القوات الروسية تضرب مركز قيادة كتيبة اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني في أوغليدار
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230501/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تدمر-مجمعا-للصناعات-العسكرية-الأوكرانية-1076513981.html
صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مجمعا للصناعات العسكرية الأوكرانية
صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مجمعا للصناعات العسكرية الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخها بعيدة المدى دمرت مجمعا للصناعات العسكرية الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T11:03+0000
2023-05-01T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تدمير
مراكز
القوات الأوكرانية
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "ليلة اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، على مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. وقد تحقق الغرض من الضربة. وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".وأضاف بيان الدفاع أن تواصل مفارز "وحدة العاصفة" تحرير الضواحي الغربية لأرتيوموفسك في اتجاه دونيتسك، مدعومة من القوات المحمولة جواً، والتي وتحاصر العدو في الأجنحة.بالإضافة إلى ذلك، هاجم الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش، وكذلك مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية"، القوة البشرية للعدو ومعداته في مناطق كالينوفكا وتشاسوف يار ونيكولايفكا وستوبوتشيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230501/المدفعية-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خيرسون-1076512127.html
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روسيا, تدمير, مراكز, القوات الأوكرانية
روسيا, تدمير, مراكز, القوات الأوكرانية

صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مجمعا للصناعات العسكرية الأوكرانية

11:03 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 01.05.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخها بعيدة المدى دمرت مجمعا للصناعات العسكرية الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "ليلة اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، على مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. وقد تحقق الغرض من الضربة. وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".
وأشار البيان إلى أنه نتيجة للضربات، "تعطل عمل الشركات التي تنتج الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".
وأضاف بيان الدفاع أن تواصل مفارز "وحدة العاصفة" تحرير الضواحي الغربية لأرتيوموفسك في اتجاه دونيتسك، مدعومة من القوات المحمولة جواً، والتي وتحاصر العدو في الأجنحة.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون
10:53 GMT
بالإضافة إلى ذلك، هاجم الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش، وكذلك مدفعية مجموعة القوات "الجنوبية"، القوة البشرية للعدو ومعداته في مناطق كالينوفكا وتشاسوف يار ونيكولايفكا وستوبوتشيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

"على مدار اليوم الماضي، تم تنفيذ ست طلعات جوية في هذه المنطقة. ونفذت مدفعية المجموعة 64 مهمة نارية. وتم تحييد ما يصل إلى 330 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة واحدة وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".

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