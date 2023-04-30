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https://sputnikarabic.ae/20230430/غوتيريش-يقرر-إرسال-مسؤول-كبير-إلى-السودان-ويقول-إن-الوضع-غير-مسبوق-1076498997.html
غوتيريش يقرر إرسال مسؤول كبير إلى السودان ويقول إن الوضع "غير مسبوق"
غوتيريش يقرر إرسال مسؤول كبير إلى السودان ويقول إن الوضع "غير مسبوق"
أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأحد، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، "قرر إرسال منسق الشؤون الإنسانية فورا للمنطقة في ضوء الأزمة المتدهورة بالسودان". 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T20:10+0000
2023-04-30T20:10+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
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وقالت الأمم المتحدة، في بيان لها، إن "حجم وتسارع وتيرة الأحداث غير مسبوق"، معربة عن "قلقها من التأثير الفوري والطويل الأمد على السودان والمنطقة".ودعت الأمم المتحدة "طرفي النزاع بالسودان للسماح بممر آمن للفارين من مناطق القتال، وحماية المدنيين والبنية التحتية".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.كما أعلن الجيش السوداني، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة قوات الدعم السريع.وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

غوتيريش يقرر إرسال مسؤول كبير إلى السودان ويقول إن الوضع "غير مسبوق"

20:10 GMT 30.04.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأحد، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، "قرر إرسال منسق الشؤون الإنسانية فورا للمنطقة في ضوء الأزمة المتدهورة بالسودان".
وقالت الأمم المتحدة، في بيان لها، إن "حجم وتسارع وتيرة الأحداث غير مسبوق"، معربة عن "قلقها من التأثير الفوري والطويل الأمد على السودان والمنطقة".
ودعت الأمم المتحدة "طرفي النزاع بالسودان للسماح بممر آمن للفارين من مناطق القتال، وحماية المدنيين والبنية التحتية".
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18:12 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.
كما أعلن الجيش السوداني، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة قوات الدعم السريع.
وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.
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"اتحاد قادة أكتوبر"... لاجئون في مصر يستقبلون القادمين من السودان.. فيديو وصور
16:02 GMT
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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