https://sputnikarabic.ae/20230501/مقتل-عسكري-وإصابة-7-آخرين-في-العدوان-الإسرائيلي-على-حلب-1076541808.html
مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين في العدوان الإسرائيلي على حلب.. فيديو
مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين في العدوان الإسرائيلي على حلب.. فيديو
قال مصدر عسكري سوري، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن عسكري قتل وأصيب 7 آخرون بجروح بينهم مدنيين اثنين، جراء العدوان الإسرائيلي على حلب. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T23:03+0000
2023-05-01T23:03+0000
2023-05-01T22:14+0000
حلب
مقتل عسكريين
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
العالم العربي
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ولفت المصدر العسكري إى أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط حلب.كان الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدوانها من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص، وفقا لمصدر أمني سوري.وأدى العدوان الإسرائيلي أيضا إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، بسبب أضرار جسيمة أصابت المدرج جراء استهدافه.كان الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدوانها من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص، وفقا لمصدر أمني سوري.وهذا العدوان الإسرائيلي الثاني في أقل من أسبوع، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي مدينة حمص ليل الجمعة الماضي، مما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح خلال الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230501/خروج-مطار-حلب-الدولي-عن-الخدمة-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1076541719.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حلب, مقتل عسكريين, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي
حلب, مقتل عسكريين, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي
مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين في العدوان الإسرائيلي على حلب.. فيديو
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قال مصدر عسكري سوري، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن عسكري قتل وأصيب 7 آخرون بجروح بينهم مدنيين اثنين، جراء العدوان الإسرائيلي على حلب.
ولفت المصدر العسكري إى أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ
من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط حلب.
وكشف المصدر أن العدوان أدى إلى "استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنين مدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة"، حسب قوله.
كان الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدوانها من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص، وفقا لمصدر أمني سوري.
وأدى العدوان الإسرائيلي أيضا إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، بسبب أضرار جسيمة أصابت المدرج جراء استهدافه.
كان الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدوانها من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص، وفقا لمصدر أمني سوري.
وهذا العدوان الإسرائيلي الثاني في أقل من أسبوع، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي مدينة حمص ليل الجمعة الماضي، مما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح خلال الهجوم.