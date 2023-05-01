https://sputnikarabic.ae/20230501/خروج-مطار-حلب-الدولي-عن-الخدمة-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1076541719.html
خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي.. فيديو
خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي.. فيديو
أكد مصدر في مطار حلب الدولي لمراسل "سبوتنيك"، ليل الاثنين/الثلاثاء، خروج المطار عن الخدمة بسبب أضرار جسيمة أصابت المدرج جراء استهدافه من العدوان الإسرائيلي. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T22:57+0000
2023-05-01T22:57+0000
2023-05-01T22:13+0000
حلب
عدوان إسرائيلي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بتضرر عدد كبير من منازل المدنيين في مناطق النيرب ومخيم النيرب وجبرين والنقارين بريف حلب الشرقي جراء شدة الصواريخ التي استهدفت محيط المدينة.ولفت المصدر العسكري إى أن العدو الإسرائيلي نف عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط حلب.وكشف المصدر أن العدوان أدى إلى "استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنين مدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية"، حسب قوله.كان الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدوانها من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص، وفقا لمصدر أمني سوري.وهذا العدوان الإسرائيلي الثاني في أقل من أسبوع، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي مدينة حمص ليل الجمعة الماضي، مما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح خلال الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230501/مقتل-عسكري-وإصابة-7-آخرين-في-العدوان-الإسرائيلي-على-حلب-1076541808.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
حلب, عدوان إسرائيلي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حلب, عدوان إسرائيلي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي.. فيديو
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أكد مصدر في مطار حلب الدولي لمراسل "سبوتنيك"، ليل الاثنين/الثلاثاء، خروج المطار عن الخدمة بسبب أضرار جسيمة أصابت المدرج جراء استهدافه من العدوان الإسرائيلي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بتضرر عدد كبير من منازل المدنيين
في مناطق النيرب ومخيم النيرب وجبرين والنقارين بريف حلب الشرقي جراء شدة الصواريخ التي استهدفت محيط المدينة.
وقال مصدر عسكري سوري، إن عسكري قتل وأصيب 7 آخرون بجروح بينهم مدنيين اثنين، جراء العدوان الإسرائيلي على حلب.
ولفت المصدر العسكري إى أن العدو الإسرائيلي نف عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط حلب.
وكشف المصدر أن العدوان أدى إلى "استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنين مدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية"، حسب قوله.
كان الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدوانها من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص، وفقا لمصدر أمني سوري.
وهذا العدوان الإسرائيلي الثاني في أقل من أسبوع، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي مدينة حمص
ليل الجمعة الماضي، مما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح خلال الهجوم.