https://sputnikarabic.ae/20230502/إطلاق-صواريخ-من-قطاع-غزة-وصفارات-الإنذار-تدوي-في-إسرائيل-1076543492.html
إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل
إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة الأسير خضر عدنان في السجون... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T05:04+0000
2023-05-02T05:04+0000
2023-05-02T04:58+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أسير محرر
أسير
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ودخل خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، منذ لحظة اعتقاله، ليكمل اليوم الـ 86 من إضرابه عن الطعام، ويفارق الحياة بعدما وجد غائبا عن الوعي في زنزانته.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من غزة سقطت في مناطق مفتوحة في "كيبوتس سعد" في مناطق غلاف غزة.وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار، وهي تدوي في مستوطنات غلاف غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230502/إعلام-فلسطيني-وفاة-الأسير-خضر-عدنان-المضرب-عن-الطعام-منذ-86-في-سجون-إسرائيل-1076543338.html
إسرائيل
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أسير محرر, أسير
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أسير محرر, أسير
إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة الأسير خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.
ودخل خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، منذ لحظة اعتقاله، ليكمل اليوم الـ 86 من إضرابه
عن الطعام، ويفارق الحياة بعدما وجد غائبا عن الوعي في زنزانته.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من غزة سقطت في مناطق مفتوحة
في "كيبوتس سعد" في مناطق غلاف غزة.
وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار، وهي تدوي في مستوطنات غلاف غزة.