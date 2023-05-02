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https://sputnikarabic.ae/20230502/إطلاق-صواريخ-من-قطاع-غزة-وصفارات-الإنذار-تدوي-في-إسرائيل-1076543492.html
إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل
إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة الأسير خضر عدنان في السجون... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T05:04+0000
2023-05-02T04:58+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أسير محرر
أسير
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ودخل خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، منذ لحظة اعتقاله، ليكمل اليوم الـ 86 من إضرابه عن الطعام، ويفارق الحياة بعدما وجد غائبا عن الوعي في زنزانته.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من غزة سقطت في مناطق مفتوحة في "كيبوتس سعد" في مناطق غلاف غزة.وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار، وهي تدوي في مستوطنات غلاف غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230502/إعلام-فلسطيني-وفاة-الأسير-خضر-عدنان-المضرب-عن-الطعام-منذ-86-في-سجون-إسرائيل-1076543338.html
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أسير محرر, أسير
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أسير محرر, أسير

إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

05:04 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZصورة أرشيفية.. القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
صورة أرشيفية.. القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة الأسير خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.
ودخل خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، منذ لحظة اعتقاله، ليكمل اليوم الـ 86 من إضرابه عن الطعام، ويفارق الحياة بعدما وجد غائبا عن الوعي في زنزانته.
فلسطينيون يدعمون الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي منذ 80 يوما قبل ايام من وفاته - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
إعلام فلسطيني: وفاة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 86 يوما في سجون إسرائيل
04:35 GMT
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من غزة سقطت في مناطق مفتوحة في "كيبوتس سعد" في مناطق غلاف غزة.
وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار، وهي تدوي في مستوطنات غلاف غزة.
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