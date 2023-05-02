https://sputnikarabic.ae/20230502/إطلاق-صواريخ-من-قطاع-غزة-وصفارات-الإنذار-تدوي-في-إسرائيل-1076543492.html

إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة الأسير خضر عدنان في السجون... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T05:04+0000

2023-05-02T05:04+0000

2023-05-02T04:58+0000

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أسير محرر

أسير

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ودخل خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، منذ لحظة اعتقاله، ليكمل اليوم الـ 86 من إضرابه عن الطعام، ويفارق الحياة بعدما وجد غائبا عن الوعي في زنزانته.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من غزة سقطت في مناطق مفتوحة في "كيبوتس سعد" في مناطق غلاف غزة.وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار، وهي تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

https://sputnikarabic.ae/20230502/إعلام-فلسطيني-وفاة-الأسير-خضر-عدنان-المضرب-عن-الطعام-منذ-86-في-سجون-إسرائيل-1076543338.html

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أسير محرر, أسير