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https://sputnikarabic.ae/20230502/إعلام-فلسطيني-وفاة-الأسير-خضر-عدنان-المضرب-عن-الطعام-منذ-86-في-سجون-إسرائيل-1076543338.html
إعلام فلسطيني: وفاة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 86 يوما في سجون إسرائيل
إعلام فلسطيني: وفاة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 86 يوما في سجون إسرائيل
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء، بوفاة الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T04:35+0000
2023-05-02T03:39+0000
أسير محرر
أسير
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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ودخل خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام في الخامس من فبراير/شباط الماضي، منذ لحظة اعتقاله، ليكمل اليوم الـ 86 من إضرابه عن الطعام، ويفارق الحياة بعدما وجد غائبا عن الوعي في زنزانته، وفقا لوكالة "صفا" الفلسطينية.خضر عدنان أسير فلسطيني محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها 5 إضرابات عن الطعام.وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، إن الأسير خضر عدنان خاض خمسة إضرابات عن الطعام: كان أولها في عام 2004 لمدة 25 يوما، الثاني في عام 2012 لمدة 67 يوما، الثالث عام 2014 لمدة 54 يوما، الرابع عام 2021 لمدة 25 يوما، الخامس عام 2023 لمدة 86 يوما.
https://sputnikarabic.ae/20230501/إسرائيل-تعتقل-قياديا-بـ-الجهاد-الإسلامي-شمالي-الضفة-الغربية-1076503441.html
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أسير محرر, أسير, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أسير محرر, أسير, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إعلام فلسطيني: وفاة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 86 يوما في سجون إسرائيل

04:35 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDفلسطينيون يدعمون الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي منذ 80 يوما قبل ايام من وفاته
فلسطينيون يدعمون الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي منذ 80 يوما قبل ايام من وفاته - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء، بوفاة الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان.
ودخل خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام في الخامس من فبراير/شباط الماضي، منذ لحظة اعتقاله، ليكمل اليوم الـ 86 من إضرابه عن الطعام، ويفارق الحياة بعدما وجد غائبا عن الوعي في زنزانته، وفقا لوكالة "صفا" الفلسطينية.
خضر عدنان أسير فلسطيني محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها 5 إضرابات عن الطعام.
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أمس, 05:37 GMT
وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، إن الأسير خضر عدنان خاض خمسة إضرابات عن الطعام: كان أولها في عام 2004 لمدة 25 يوما، الثاني في عام 2012 لمدة 67 يوما، الثالث عام 2014 لمدة 54 يوما، الرابع عام 2021 لمدة 25 يوما، الخامس عام 2023 لمدة 86 يوما.
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