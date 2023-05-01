https://sputnikarabic.ae/20230501/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-17-فلسطينيا-بالضفة-الغربية-1076507235.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 17 فلسطينيا بالضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 17 فلسطينيا بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال 17 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، في سلسلة عمليات تخللتها اشتباكات مسلحة. 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T08:21+0000

2023-05-01T08:21+0000

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وقال الجيش في بيان نشره على تويتر صباح اليوم الاثنين: "عمل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) وحرس الحدود الليلة لإلقاء القبض على 17 مطلوبا في أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والأغوار".وأضاف: "اعتقل المقاتلون ثلاثة مطلوبين في قرى الزبابدة ورمانة ونور الشمس"، مشيرا إلى أنه "خلال العمليات في نور الشمس قام مشتبه بهم بإحراق الإطارات وإطلاق الألعاب النارية وإطلاق النار على المقاتلين الذين ردوا بإطلاق النار".وتابع: "كما عثرت القوات على مسدس وصادرته. واعتقل المقاتلون ستة مطلوبين آخرين في قرى بيتونيا وقريوت وبيت سوريك".وأشار الجيش إلى أنه "خلال عمليات القوات في مدينة بيت لحم عثرت على سلاح من نوع M-16 وبندقية جوية وخراطيش وذخيرة ووسائل قتالية أخرى وصادرتها".واعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في مخيم عقبة جبر للاجئين، وبلدة طمون في الأغوار.وبحسب البيان: "خلال العمليات في مخيم عقبة جبر، حدث تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقواتنا. تم رصد إصابات، والعثور على السلاح الذي أطلقه أحد المسلحين النار منه على قواتنا ومصادرته".كما اعتقلت القوات الإسرائيلية ثمانية فلسطينيين في قرى المدية والعيزرية ومدينة الخليل، وفق المصدر ذاته.ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية خلال حملة الاعتقالات.وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، قد أعلنت اعتقال القوات الإسرائيلية فجر الاثنين القيادي في الحركة مهدي الشرقاوي من منزله في بلدة الزبابدة جنوب جنين شمالي الضفة.في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، صباح اليوم الاثنين، بمقتل الفلسطيني جبريل محمد اللدعة (17 عاماً)، متأثرا بجروح أصيب بها، وإصابة 6 آخرين، من بينهم 3 في حالة خطيرة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوب أريحا وسط الضفة.فيما قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة إن "قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم أمين سر حركة "فتح" في المخيم أحمد جهاد أبو العسل، وأحمد جبر وهدان".ولليوم العاشر على التوالي، تواصل السلطات الإسرائيلية، إغلاق مداخل ومخارج مدينة أريحا من عدة جهات وتفتيش سيارات المواطنين وإجبار إصحابها على الانتظار لساعات، وفق المصدر ذاته.وتشن إسرائيل موجة من الاعتقالات لناشطين فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية تقول إنهم ضالعون في التخطيط لهجمات ضد جنودها ومواطنيها.

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أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي