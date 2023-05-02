https://sputnikarabic.ae/20230502/إيران-تعلق-على-وفاة-خضر-عدنان-في-السجن-الإسرائيلي-1076564074.html

إيران تعلق على وفاة خضر عدنان في السجن الإسرائيلي

إيران تعلق على وفاة خضر عدنان في السجن الإسرائيلي

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفاة القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان، في السجن الإسرائيلي يظهر "مشروعية ومظلومية مقاومة الشعب الفلسطيني أكثر من... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T12:16+0000

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، تعليقا على وفاة عدنان (43 عاما) والذي كان مضربا عن الطعام منذ 86 يوما، على ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وقال كنعاني: "استشهاد هذا المجاهد في السجن أظهر مشروعية ومظلومية مقاومة الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى".وأضاف أن "الطريقة التي اعتقل بها الكيان الصهيوني هذا المواطن الفلسطيني ومعاملته غير إنسانية هي مثال واضح على السلوك اللاإنساني والعنيف الذي يستخدمه الكيان الصهيوني بحق الشعب والمجاهدين الفلسطينيين بشكل ممنهج وواسع لأكثر من 7 عقود، وهو مثال بارز على الجريمة ضد الإنسانية".وشدد كنعاني على أن "صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان سيجعل نظام الفصل العنصري الصهيوني أكثر وقاحة".وأشاد المسؤول الإيراني بما سماها "المقاومة المشرفة للشعب الفلسطيني المظلوم بوجه الاحتلال والجرائم المعادية للإنسان من قبل الكيان الصهيوني الغاصب".وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن عدنان "وجد غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (43 عاما)، بعد 86 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية.وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالتحقيق في "جريمة إعدام الأسير عدنان خضر" القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي".ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4900 معتقل، بينهم 31 أسيرة، و160 تقل أعمارهم عن 18 عاما، وأكثر من 1000 معتقل إداري، بلا تهمة أو محاكمة أو تحديد مدة الاعتقال، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

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