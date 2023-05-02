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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/باتروشيف-حجز-الأصول-المالية-الروسية-يشبه-استيلاء-إنجلترا-على-ذهب-الإمبراطورية-الروسية-1076587427.html
باتروشيف: حجز الأصول المالية الروسية يشبه استيلاء إنجلترا على ذهب الإمبراطورية الروسية
باتروشيف: حجز الأصول المالية الروسية يشبه استيلاء إنجلترا على ذهب الإمبراطورية الروسية
قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الغرب يتصرف بنفس الطريقة التي استخدمتها إنجلترا بشكل غير رسمي في الحصول على ذهب الإمبراطورية الروسية... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T23:57+0000
2023-05-02T23:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف باتروشيف خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن الأنغلو ساكسون استخدموا قوالب جربتها إنجلترا في العشرينيات من القرن الماضي، عندما استولت لندن بلا خجل على احتياطيات الذهب للإمبراطورية الروسية.يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عدة عقوبات صارمة ضد روسيا، بما في ذلك تجميد حوالي نصف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار تقريبًا.وتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد لدى الغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عملياً أعلنتا عن التقصير في التزاماتهما تجاه روسيا بتجميد احتياطياتها من النقد الأجنبي لديها.وصرح السكرتير الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، أن مصادرة الممتلكات واحتجاز الطائرات والممتلكات والعقوبات ضد رجال الأعمال الروس تظهر انهيار حرمة الملكية الخاصة في الغرب وخطر ممارسة الأعمال التجارية هناك.واحتاجت الإمبراطورية الروسية خلال الحرب العالمية الأولى إلى المال لدفع ثمن المشتريات العسكرية، وافقت إنجلترا على تقديم قرض، ولكن فقط بضمان الذهب وبشرط إرساله إلى الجزر البريطانية، وفي أكتوبر 1914 تم تسليم أول شحنة من الحمل الثمين، وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، تم إرسال ثماني مرات أكثر، ما مجموعه 300 طن من الذهب.وأوفت لندن بالتزاماتها في سداد القروض بنسبة قليلة فقط، وبقي الذهب الروسي في المملكة المتحدة، وفي عام 1922 حاول البلاشفة التفاوض مع لندن لإعادة الذهب، لكن دون جدوى.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230502/سكرتير-مجلس-الأمن-القومي-الروسي-الحفاظ-على-أوكرانيا-كدولة-غير-مدرج-في-الخطط-الأمريكية-1076586435.html
https://sputnikarabic.ae/20221231/بوتين-الغرب-أعلن-حرب-عقوبات-على-روسيا-وفشل-بتحقيق-أهدافه-1071792870.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا

باتروشيف: حجز الأصول المالية الروسية يشبه استيلاء إنجلترا على ذهب الإمبراطورية الروسية

23:57 GMT 02.05.2023
© Host photo agency brics-russia2020.ru / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Host photo agency brics-russia2020.ru
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قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الغرب يتصرف بنفس الطريقة التي استخدمتها إنجلترا بشكل غير رسمي في الحصول على ذهب الإمبراطورية الروسية قبل مائة عام، من خلال تجميد الأصول المالية لروسيا.
وأضاف باتروشيف خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن الأنغلو ساكسون استخدموا قوالب جربتها إنجلترا في العشرينيات من القرن الماضي، عندما استولت لندن بلا خجل على احتياطيات الذهب للإمبراطورية الروسية.
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: الحفاظ على أوكرانيا كدولة غير مدرج في الخطط الأمريكية
21:14 GMT
يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عدة عقوبات صارمة ضد روسيا، بما في ذلك تجميد حوالي نصف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار تقريبًا.
وتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد لدى الغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عملياً أعلنتا عن التقصير في التزاماتهما تجاه روسيا بتجميد احتياطياتها من النقد الأجنبي لديها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
بوتين: الغرب أعلن حرب عقوبات على روسيا وفشل بتحقيق أهدافه
31 ديسمبر 2022, 13:23 GMT
وصرح السكرتير الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، أن مصادرة الممتلكات واحتجاز الطائرات والممتلكات والعقوبات ضد رجال الأعمال الروس تظهر انهيار حرمة الملكية الخاصة في الغرب وخطر ممارسة الأعمال التجارية هناك.
واحتاجت الإمبراطورية الروسية خلال الحرب العالمية الأولى إلى المال لدفع ثمن المشتريات العسكرية، وافقت إنجلترا على تقديم قرض، ولكن فقط بضمان الذهب وبشرط إرساله إلى الجزر البريطانية، وفي أكتوبر 1914 تم تسليم أول شحنة من الحمل الثمين، وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، تم إرسال ثماني مرات أكثر، ما مجموعه 300 طن من الذهب.
وأوفت لندن بالتزاماتها في سداد القروض بنسبة قليلة فقط، وبقي الذهب الروسي في المملكة المتحدة، وفي عام 1922 حاول البلاشفة التفاوض مع لندن لإعادة الذهب، لكن دون جدوى.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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