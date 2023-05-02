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https://sputnikarabic.ae/20230502/تقرير-رسمي-محطات-الغاز-الطبيعي-الأوروبية-تلقت-121-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-في-أبريل-1076560066.html
تقرير رسمي: محطات الغاز الطبيعي الأوروبية تلقت 12.1 مليار متر مكعب من الغاز في أبريل
تقرير رسمي: محطات الغاز الطبيعي الأوروبية تلقت 12.1 مليار متر مكعب من الغاز في أبريل
قال تقرير لمؤسسة البنية التحتية الأوروبية (جي آي إي)، إن محطات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية حصلت على 12.1 مليار متر مكعب من الغاز في أبريل/ نيسان الماضي. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T11:02+0000
2023-05-02T11:02+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا للتقرير الذي أعلنته (جي آي إي)، اليوم الثلاثاء، ارتفع معدل الملء في منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية بنسبة 0.31 نقطة مئوية، ووصل إلى 59.6%، وهو أعلى بنحو 26 نقطة مئوية عن الأول من مايو/ أيار 2022.وكانت المحطات قد سجلت رقما قياسيا سابقا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغ 11.9 مليار متر مكعب.من جانبها، قالت جمعية ويند أوروبا إن توليد الرياح في أوروبا انخفض إلى متوسط 11.63% خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل بأربع نقاط مئوية عن الأسبوع السابق، مضيفة أن متوسط الإنتاج الشهري في أبريل كان 14.5%.طالع أيضا: بيانات رسمية: انخفاض معدل تعبئة تخزين الغاز في أوروبا إلى أقل من 60%
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تقرير رسمي: محطات الغاز الطبيعي الأوروبية تلقت 12.1 مليار متر مكعب من الغاز في أبريل

11:02 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال تقرير لمؤسسة البنية التحتية الأوروبية (جي آي إي)، إن محطات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية حصلت على 12.1 مليار متر مكعب من الغاز في أبريل/ نيسان الماضي.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا للتقرير الذي أعلنته (جي آي إي)، اليوم الثلاثاء، ارتفع معدل الملء في منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية بنسبة 0.31 نقطة مئوية، ووصل إلى 59.6%، وهو أعلى بنحو 26 نقطة مئوية عن الأول من مايو/ أيار 2022.
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
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وكانت المحطات قد سجلت رقما قياسيا سابقا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغ 11.9 مليار متر مكعب.

وأوضح التقرير أن الحجم الإجمالي للغاز في منشآت تخزين الغاز الأوروبية، بلغ 65 مليار متر مكعب.

من جانبها، قالت جمعية ويند أوروبا إن توليد الرياح في أوروبا انخفض إلى متوسط 11.63% خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل بأربع نقاط مئوية عن الأسبوع السابق، مضيفة أن متوسط الإنتاج الشهري في أبريل كان 14.5%.
طالع أيضا: بيانات رسمية: انخفاض معدل تعبئة تخزين الغاز في أوروبا إلى أقل من 60%
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