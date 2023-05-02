https://sputnikarabic.ae/20230502/شرطة-لندن-تحتجز-رجلا-ألقى-ما-يشبه-الطلقات-النارية-على-قصر-باكنغهام-1076585833.html
شرطة لندن تحتجز رجلا ألقى ما يشبه الطلقات النارية على قصر باكنغهام
شرطة لندن تحتجز رجلا ألقى ما يشبه الطلقات النارية على قصر باكنغهام
أعلنت شرطة لندن أنها تمكنت من إلقاء القبض على شخص متهم بإلقاء أشياء تشبه خراطيش الطلقات النارية، على قصر باكنغهام. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T20:45+0000
2023-05-02T20:45+0000
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وتم إلقاء القبض على الرجل، اليوم الثلاثاء، في حادث يسبق تتويج الملك تشارلز الثالث بأيام، بينما قالت الشرطة إنه لا يتم اعتبار الحادث عملا إرهابيا حتى الآن.يذكر أن حفل التتويج سيحضره العديد من زعماء العالم، إضافة إلى أفراد العائلة الملكية البريطانية.ومن المقرر أن يتم التتويج الرسمي للملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في الـ 6 من مايو/ أيار الجاري، في أول تتويج بريطاني منذ 70 عاما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار, أخبار الأمير تشارلز
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار, أخبار الأمير تشارلز
شرطة لندن تحتجز رجلا ألقى ما يشبه الطلقات النارية على قصر باكنغهام
20:45 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 20:55 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت شرطة لندن أنها تمكنت من إلقاء القبض على شخص متهم بإلقاء أشياء تشبه خراطيش الطلقات النارية، على قصر باكنغهام.
وتم إلقاء القبض على الرجل، اليوم الثلاثاء، في حادث يسبق تتويج الملك تشارلز الثالث
بأيام، بينما قالت الشرطة إنه لا يتم اعتبار الحادث عملا إرهابيا حتى الآن.
يذكر أن حفل التتويج سيحضره العديد من زعماء العالم
، إضافة إلى أفراد العائلة الملكية البريطانية.
ومن المقرر أن يتم التتويج الرسمي للملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في الـ 6 من مايو/ أيار الجاري، في أول تتويج بريطاني
منذ 70 عاما.