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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/صاروخ-روسي-يدمر-رادارا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1076554789.html
صاروخ روسي يدمر رادارا أوكرانيا متخفيا... فيديو
صاروخ روسي يدمر رادارا أوكرانيا متخفيا... فيديو
كشفت صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية، أن صاروخًا روسيًا من طراز "ATGM" دمّر رادارًا أوكرانيًا مضادًا للبطارية مخبأ في شقة شاهقة، في مدينة كراسنوغوريفكا. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T09:20+0000
2023-05-02T09:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتمكن اللواء 110 من فيلق جيش دونيتسك الأول، من تحديد رادار مضاد للبطارية يستخدمه العدو في قرية كراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك.وأشارت الصحيفة إلى أن الرادار المتخفي صغير، ويعتمد على مسارات المقذوفات بحسب موقع الإطلاق، وينقل تلك الإحداثيات إلى المدفعية لتدمير الأهداف.وبحسب الصحيفة، تم تدمير الرادار بصاروخ من طراز "ATGM" المضاد للدبابات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، بحسب صحيفة "روسكي أروجي".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230502/دبابات-تي-72-روسية-تدمر-نقاط-الإطلاق-الأوكرانية-بدعم-من-الطائرات-المسيرة-فيديو-1076554073.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

صاروخ روسي يدمر رادارا أوكرانيا متخفيا... فيديو

09:20 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا
مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Иван Родионов
/
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كشفت صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية، أن صاروخًا روسيًا من طراز "ATGM" دمّر رادارًا أوكرانيًا مضادًا للبطارية مخبأ في شقة شاهقة، في مدينة كراسنوغوريفكا.
وتمكن اللواء 110 من فيلق جيش دونيتسك الأول، من تحديد رادار مضاد للبطارية يستخدمه العدو في قرية كراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرادار المتخفي صغير، ويعتمد على مسارات المقذوفات بحسب موقع الإطلاق، وينقل تلك الإحداثيات إلى المدفعية لتدمير الأهداف.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابات "تي 72" روسية تدمر نقاط الإطلاق الأوكرانية بدعم من الطائرات المسيرة... فيديو
08:43 GMT
وبحسب الصحيفة، تم تدمير الرادار بصاروخ من طراز "ATGM" المضاد للدبابات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، بحسب صحيفة "روسكي أروجي".
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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