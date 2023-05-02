https://sputnikarabic.ae/20230502/منسق-الإغاثة-بالأمم-المتحدة-يسعى-إلى-استعادة-العمليات-الإنسانية-وسط-الصراع-السوداني-1076543025.html

منسق الإغاثة بالأمم المتحدة يسعى إلى استعادة العمليات الإنسانية وسط الصراع السوداني

منسق الإغاثة بالأمم المتحدة يسعى إلى استعادة العمليات الإنسانية وسط الصراع السوداني

قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين، إن منسق الإغاثة بالأمم المتحدة وشركاء المساعدات يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة الاستجابة الإنسانية لأزمة السودان... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T04:11+0000

2023-05-02T04:11+0000

2023-05-02T03:11+0000

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السعودي

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073457569_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2fbe412e43b5febf1f63030b0003d5cd.jpg

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرئيسي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام للأمم المتحدة أرسل مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى المنطقة لاستكشاف سبل تقديم الإغاثة الفورية لملايين الأشخاص الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب، بسبب القتال الدائر في السودان.وأكد دوجاريك أن غريفيث موجود في نيروبي حيث التقى بالرئيس الكيني وليام روتو ووزيرة الخارجية الكندية الزائرة ميلاني جولي وآخرين، لمناقشة ما وصفه مسؤول الإغاثة بالوضع "الكارثي" في السودان.وأشار إلى أن غريفيث عليه أولا التغلب على العديد من المشكلات اللوجستية.وأضاف "نتمنى بشدة أن يجد القائدان (المعارضان السودانيان) طريقة للمضي قدما لوقف القتال على الفور من أجل الشعب السوداني ووقف الوضع الإنساني المتدهور الذي يتكشف بسرعة".دعت روسيا، الخميس الماضي، طرفي الصراع في السودان إلى حل خلافاتهم من خلال المفاوضات واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار.دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230502/وزارة-الدفاع-دبلوماسيون-ومسؤولون-عسكريون-ومواطنون-روس-تم-إجلاؤهم-من-السودان-1076542369.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السعودي, منظمة الأمم المتحدة