تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
05:44 GMT 01.05.2023
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي تعلن استئناف أنشطة الوكالة في السودان بعد تعليقها مؤقتا عقب مقتل عدد من موظفيها
22:09 GMT 30.04.2023
هدوء حذر في العاصمة الخرطوم وأم درمان
20:44 GMT 30.04.2023
الصحة العالمية: يجب أن تتوقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بالسودان فورا
20:43 GMT 30.04.2023
الصحة العالمية: 26 هجمة على مرافق الرعاية الصحية منذ اندلاع الصراع بالسودان
20:22 GMT 30.04.2023
الخارجية المصرية: إجلاء 6960 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن
19:52 GMT 30.04.2023
الأمم المتحدة: ندعو طرفي النزاع بالسودان للسماح بممر آمن للفارين من مناطق القتال
19:29 GMT 30.04.2023
الأمم المتحدة: نحض طرفي الصراع بالسودان على حماية المدنيين والبنية التحتية
19:29 GMT 30.04.2023
الأمم المتحدة: حجم وتسارع وتيرة الأحداث غير مسبوق وقلقون من التأثير الفوري والطويل الأمد على السودان والمنطقة
19:28 GMT 30.04.2023
الأمم المتحدة: الأمين العام قرر إرسال منسق الشؤون الإنسانية فورا للمنطقة في ضوء الأزمة المتدهورة بالسودان
19:27 GMT 30.04.2023
الأمين العام للأمم المتحدة يوفد مسؤولا كبيرا الى السودان
19:05 GMT 30.04.2023
الجيش السوداني: "الدعم السريع" لجأت لسياسية الأرض المحروقة بنهب المزيد من البنوك والمتاجر
19:00 GMT 30.04.2023
الخارجية الأمريكية: واشنطن ساعدت قرابة ألف مواطن أميركي على مغادرة السودان منذ اندلاع العنف
18:07 GMT 30.04.2023
الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية بعد وساطة أمريكية وسعودية
17:46 GMT 30.04.2023
17:39 GMT 30.04.2023
الآلية الثلاثية في السودان: ندعو البرهان وحميدتي إلى تمديد آخر لوقف إطلاق النار ثلاثة أيام
17:37 GMT 30.04.2023
الآلية الثلاثية: تمديد وقف إطلاق النار في السودان سيمهد الطريق للمحادثات من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية
16:55 GMT 30.04.2023
بنك السودان المركزي: عمليات النهب والسرقة لبعض أفرع المصارف التجارية لا تؤثر على الودائع وجرى استئناف العمل بمعظم فروع البنك بالولايات والمدن السودانية
16:31 GMT 30.04.2023
نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حرص بلاده على دعم جميع المبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان
15:44 GMT 30.04.2023
"الطيران المدني" السودانية: تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 13 مايو باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية و إجلاء الرعايا الأجانب
15:04 GMT 30.04.2023
الخارجية البريطانية: إجمالي عدد من تم إجلاؤهم جوا من السودان وصل إلى 2122