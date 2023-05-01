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https://sputnikarabic.ae/20230501/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T05:47+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:47 GMT 01.05.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
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20:43 GMT 30.04.2023
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الأمم المتحدة: نحض طرفي الصراع بالسودان على حماية المدنيين والبنية التحتية
19:29 GMT 30.04.2023
الأمم المتحدة: حجم وتسارع وتيرة الأحداث غير مسبوق وقلقون من التأثير الفوري والطويل الأمد على السودان والمنطقة
19:28 GMT 30.04.2023
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19:27 GMT 30.04.2023
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19:05 GMT 30.04.2023
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19:00 GMT 30.04.2023
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18:07 GMT 30.04.2023
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القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية
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الآلية الثلاثية: تمديد وقف إطلاق النار في السودان سيمهد الطريق للمحادثات من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية
16:55 GMT 30.04.2023
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16:31 GMT 30.04.2023
نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حرص بلاده على دعم جميع المبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان
15:44 GMT 30.04.2023
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الخارجية البريطانية: إجمالي عدد من تم إجلاؤهم جوا من السودان وصل إلى 2122
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