https://sputnikarabic.ae/20230502/وزارة-الدفاع-دبلوماسيون-ومسؤولون-عسكريون-ومواطنون-روس-تم-إجلاؤهم-من-السودان-1076542369.html

وزارة الدفاع: دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون ومواطنون روس تم إجلاؤهم من السودان

وزارة الدفاع: دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون ومواطنون روس تم إجلاؤهم من السودان

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن دبلوماسيين روس ومسؤولين عسكريين ومواطنين من روسيا ورابطة الدول المستقلة، وبعض الدول الأخرى تم إجلاؤهم من... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T01:39+0000

2023-05-02T01:39+0000

2023-05-02T00:39+0000

روسيا

وزارة الدفاع الروسية

عملية إجلاء

دبلوماسيين روس

أخبار السودان اليوم

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وجاء في البيان، "تماشيا مع قرار الرئيس الروسي، قامت وزارة الدفاع الروسية بإجلاء موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية والمكاتب التمثيلية لوزارة الدفاع الروسية وأفراد أسرهم من مواطني روسيا من جمهورية السودان".وأشار البيان أيضا إلى إجلاء بعض مواطني دول رابطة الدول المستقلة، وعدد من الدول الأجنبية الصديقة الذين طلبوا المساعدة في عودتهم إلى وطنهم.أمس الاثنين، قال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "سبوتنيك"، إن السفارة الروسية في الخرطوم أجلت 203 أشخاص من السودان.هذا وكان قد وصل، يوم السبت المنصرم، نحو 40 مواطنًا روسيًا، تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة العربية السعودية، حسبما صرح القنصل العام الروسي في مدينة جدة، يوسف أباكاروف، لوكالة "سبوتنيك".ودعت روسيا، الخميس الماضي، طرفي الصراع في السودان إلى حل خلافاتهم من خلال المفاوضات واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار.دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأحد لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.وقال المبعوث الأممي إلى السودان، في وقت سابق أمس الاثنين، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.في هذه الأثناء، دعا رئيس الاتحاد الأفريقي، وفقا للبيان إلى "ضرورة التهدئة ووقف التصعيد"، مبيناً أن "الاتحاد الأفريقي سيطلق مبادرة لمعالجة الوضع في السودان"، معرباً عن أمله في "قبول الأطراف لهذه المبادرة".

https://sputnikarabic.ae/20230501/من-بينهم-مواطنون-أوكران-السفارة-الروسية-في-الخرطوم-تجلي-203-أشخاص-من-السودان-1076541423.html

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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, عملية إجلاء, دبلوماسيين روس, أخبار السودان اليوم