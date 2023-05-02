عربي
https://sputnikarabic.ae/20230502/هنية-يجري-اتصالا-مع-المبعوث-الاممي-في-الشرق-الأوسط-حول-العدوان-على-غزة-1076587133.html
هنية يجري اتصالا مع المبعوث الاممي في الشرق الأوسط حول "العدوان" على غزة
هنية يجري اتصالا مع المبعوث الاممي في الشرق الأوسط حول "العدوان" على غزة
أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالاً مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، حول التصعيد الأخير وما تتعرض له... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T22:55+0000
2023-05-02T22:55+0000
إسماعيل هنية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/30/1013483003_0:472:2832:2065_1920x0_80_0_0_daa08af4d72805c951e0aa0bc2e1a3a7.jpg
وحسبما جاء في بيان لحركة حماس، حمّل هنية "الاحتلال" مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار العدوان الغاشم.جاء ذلك بينما يشهد قطاع غزة في هذه اللحظات جولة تصعيد وقصف متبادل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان في مستشفى السجن الإسرائيلي جراء إضرابه المتواصل عن الطعام والذي استمر لـ86 يوما.وصباح اليوم، نفذت طائرات حربية ضربات على مواقع لإنتاج الأسلحة والمجمعات العسكرية ونفق تحت الأرض تابع لحركة حماس.وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. وقال في بيان، إنه "تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، واعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".
https://sputnikarabic.ae/20230502/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-شمال-قطاع-غزة-1076586722.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/30/1013483003_0:206:2832:2330_1920x0_80_0_0_13dca1664c9a58db5d153c2f501a41f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسماعيل هنية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
إسماعيل هنية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

هنية يجري اتصالا مع المبعوث الاممي في الشرق الأوسط حول "العدوان" على غزة

22:55 GMT 02.05.2023
© AP Photo / Adel Hana / إسماعيل هنية
إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Adel Hana /
تابعنا عبرTelegram
أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالاً مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، حول التصعيد الأخير وما تتعرض له غزة حاليًا.
وحسبما جاء في بيان لحركة حماس، حمّل هنية "الاحتلال" مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار العدوان الغاشم.
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال قطاع غزة
21:32 GMT
جاء ذلك بينما يشهد قطاع غزة في هذه اللحظات جولة تصعيد وقصف متبادل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان في مستشفى السجن الإسرائيلي جراء إضرابه المتواصل عن الطعام والذي استمر لـ86 يوما.
وصباح اليوم، نفذت طائرات حربية ضربات على مواقع لإنتاج الأسلحة والمجمعات العسكرية ونفق تحت الأرض تابع لحركة حماس.
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. وقال في بيان، إنه "تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، واعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو14:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала