https://sputnikarabic.ae/20230502/هنية-يجري-اتصالا-مع-المبعوث-الاممي-في-الشرق-الأوسط-حول-العدوان-على-غزة-1076587133.html
هنية يجري اتصالا مع المبعوث الاممي في الشرق الأوسط حول "العدوان" على غزة
هنية يجري اتصالا مع المبعوث الاممي في الشرق الأوسط حول "العدوان" على غزة
أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالاً مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، حول التصعيد الأخير وما تتعرض له... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T22:55+0000
2023-05-02T22:55+0000
2023-05-02T22:55+0000
إسماعيل هنية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
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وحسبما جاء في بيان لحركة حماس، حمّل هنية "الاحتلال" مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار العدوان الغاشم.جاء ذلك بينما يشهد قطاع غزة في هذه اللحظات جولة تصعيد وقصف متبادل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان في مستشفى السجن الإسرائيلي جراء إضرابه المتواصل عن الطعام والذي استمر لـ86 يوما.وصباح اليوم، نفذت طائرات حربية ضربات على مواقع لإنتاج الأسلحة والمجمعات العسكرية ونفق تحت الأرض تابع لحركة حماس.وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. وقال في بيان، إنه "تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، واعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".
https://sputnikarabic.ae/20230502/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-شمال-قطاع-غزة-1076586722.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسماعيل هنية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
إسماعيل هنية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
هنية يجري اتصالا مع المبعوث الاممي في الشرق الأوسط حول "العدوان" على غزة
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أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالاً مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، حول التصعيد الأخير وما تتعرض له غزة حاليًا.
وحسبما جاء في بيان لحركة حماس، حمّل هنية "الاحتلال" مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار العدوان الغاشم.
جاء ذلك بينما يشهد قطاع غزة في هذه اللحظات جولة تصعيد وقصف متبادل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان في مستشفى السجن الإسرائيلي جراء إضرابه المتواصل عن الطعام والذي استمر لـ86 يوما.
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. وقال
في بيان، إنه "تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، واعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".