https://sputnikarabic.ae/20230502/الجيش-الإسرائيلي-يدعو-مستوطني-غلاف-غزة-للبقاء-قرب-الملاجئ-تحسبا-لإطلاق-صواريخ-من-القطاع-1076565379.html

الجيش الإسرائيلي يدعو مستوطني "غلاف غزة" للبقاء قرب الملاجئ تحسبا لإطلاق صواريخ من القطاع

الجيش الإسرائيلي يدعو مستوطني "غلاف غزة" للبقاء قرب الملاجئ تحسبا لإطلاق صواريخ من القطاع

دعا الجيش الإسرائيلي سكان مستوطنات "غلاف غزة" إلى البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة، تحسبًا لإطلاق صواريخ من القطاع ردا على وفاة المعتقل الفلسطيني عدنان خضر... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T12:50+0000

2023-05-02T12:50+0000

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وقال الجيش في بيان نشره على تويتر، اليوم الثلاثاء: "بسبب إطلاق النار هذا الصباح من قطاع غزة وإثر إطلاق الجيش الإسرائيلي نيران الدبابات، يوجه الجيش السكان بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية في مناطق غلاف غزة وسديروت".و"غلاف غزة" هي المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة أو القريبة من قطاع غزة، وشهدت في وقت سابق من اليوم، إطلاق 3 صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن عدنان "وجد غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، بعد 86 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية.وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في "جريمة إعدام الأسير عدنان خضر" القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي".

https://sputnikarabic.ae/20230502/إيران-تعلق-على-وفاة-خضر-عدنان-في-السجن-الإسرائيلي-1076564074.html

https://sputnikarabic.ae/20230502/بعد-وفاة-خضر-عدنان-إسرائيل-تغلق-الزنازين-وبن-غفير-يهدد-بمزيد-من-التضييق-1076554566.html

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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم