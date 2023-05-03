https://sputnikarabic.ae/20230503/الدفاع-الروسية-تكشف-طلبا-رفضته-أمريكا-بسحب-ترسانتها-النووية-من-أوروبا-1076629975.html
الدفاع الروسية تكشف طلبا رفضته أمريكا بسحب ترسانتها النووية من أوروبا
الدفاع الروسية تكشف طلبا رفضته أمريكا بسحب ترسانتها النووية من أوروبا
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إحاطة من نائب وزير دفاع العقيد ألكسندر فومين، تم إرسالها للملحقين العسكريين للدول الصديقة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T15:34+0000
2023-05-03T15:34+0000
2023-05-03T15:34+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت الوزارة عبر قناتها على "تلغرام": "على أساس الوثائق العقائدية، تم طرح المقاربات الروسية للردع النووي، وتم التنويه إلى أن أنشطة روسيا في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى ضمان حماية سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية".وأكد العقيد ألكسندر فومين أنه قد "تم رفض المطالب الروسية بوقف مثل هذه الممارسات وسحب الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي الوطنية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو".كما أوضحت الوزارة أن "أسباب قرار اتخاذ خطوات إضافية لضمان أمن دولة روسيا وبيلاروسيا هي للرد على أنشطة حلف شمال الأطلسي لتصعيد الموقف".
https://sputnikarabic.ae/20230426/رغبة-أمريكية-لعودة-روسيا-إلى-نيو-ستارت-أو-التفاوض-بشأن-اتفاقية-نووية-جديدة-1076325109.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الدفاع الروسية تكشف طلبا رفضته أمريكا بسحب ترسانتها النووية من أوروبا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إحاطة من نائب وزير دفاع العقيد ألكسندر فومين، تم إرسالها للملحقين العسكريين للدول الصديقة.
وكتبت الوزارة عبر قناتها على "تلغرام": "على أساس الوثائق العقائدية، تم طرح المقاربات الروسية للردع النووي، وتم التنويه إلى أن أنشطة روسيا في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى ضمان حماية سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية".
ويتم إجراء تقييم للإجراءات الأمريكية لنشر أسلحة نووية في أوروبا، وكذلك الأنشطة المشتركة مع الناتو في إعداد وتنفيذ مهام نووية بمشاركة القوات الجوية للدول التي لا تمتلك أسلحة نووية.
وأكد العقيد ألكسندر فومين أنه قد "تم رفض المطالب الروسية بوقف مثل هذه الممارسات وسحب الأسلحة النووية الأمريكية
إلى الأراضي الوطنية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو".
كما أوضحت الوزارة أن "أسباب قرار اتخاذ خطوات إضافية لضمان أمن دولة روسيا وبيلاروسيا هي للرد على أنشطة حلف شمال الأطلسي لتصعيد الموقف".