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https://sputnikarabic.ae/20230427/أمريكا-سنحافظ-على-شفافية-البيانات-حول-مستويات-القوات-النووية-1076388538.html
أمريكا: سنحافظ على شفافية البيانات حول مستويات القوات النووية
أمريكا: سنحافظ على شفافية البيانات حول مستويات القوات النووية
أكدت السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز الشفافية الشاملة حول مستويات قوتها النووية وانتشارها بهدف الاستقرار الاستراتيجي. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T18:20+0000
2023-04-27T18:29+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات السفيرة الأمريكية، اليوم الخميس، خلال مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية.وقالت السفيرة الأمريكية: "ستواصل الولايات المتحدة تعزيز الشفافية الشاملة حول مستويات قوتنا النووية وانتشارها من أجل الاستقرار الاستراتيجي."واعتبرت أن هذا يعزز الالتزام المتبادل بـ "ستارت" أمن الولايات المتحدة وروسيا والعالم. لذلك، تعمل الولايات المتحدة للحفاظ على المعاهدة".
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أمريكا: سنحافظ على شفافية البيانات حول مستويات القوات النووية

18:20 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 18:29 GMT 27.04.2023)
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صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يضحكان في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
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يتبع
أكدت السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز الشفافية الشاملة حول مستويات قوتها النووية وانتشارها بهدف الاستقرار الاستراتيجي.
موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات السفيرة الأمريكية، اليوم الخميس، خلال مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية.
وقالت السفيرة الأمريكية: "ستواصل الولايات المتحدة تعزيز الشفافية الشاملة حول مستويات قوتنا النووية وانتشارها من أجل الاستقرار الاستراتيجي."
واعتبرت أن هذا يعزز الالتزام المتبادل بـ "ستارت" أمن الولايات المتحدة وروسيا والعالم. لذلك، تعمل الولايات المتحدة للحفاظ على المعاهدة".
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