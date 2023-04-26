https://sputnikarabic.ae/20230426/رغبة-أمريكية-لعودة-روسيا-إلى-نيو-ستارت-أو-التفاوض-بشأن-اتفاقية-نووية-جديدة-1076325109.html
رغبة أمريكية لعودة روسيا إلى "نيو ستارت" أو التفاوض بشأن اتفاقية نووية جديدة
رغبة أمريكية لعودة روسيا إلى "نيو ستارت" أو التفاوض بشأن اتفاقية نووية جديدة
أعربت وكيلة وزارة الطاقة الأمريكية لشؤون الأمن النووي، جيل روبي، عن رغبة بلادها بأن تستأنف روسيا مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T14:24+0000
2023-04-26T14:24+0000
2023-04-26T14:49+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0b/1047752191_0:0:3072:1729_1920x0_80_0_0_73ea62c92e27e8caf64328c03c396970.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت روبي، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي "لقد خسرنا الكثير من ناحية احتياطات الاستقرار بتعليق الروس مشاركتهم في هذه المعاهدة، ولذا نرغب بالتأكيد في عودتهم للالتزام بالمعاهدة أو بدء مناقشات حول معاهدة أخرى لخفض أعداد الأسلحة النووية".وفي وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الجاري قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "دُمرت"، لافتا إلى أنه يمكن وصفها بكلمة "انهيار".وقال ريابكوف في مقابلة تلفزيونية مع "روسيا 24": "رأينا كيف تغير النهج الأمريكي بشكل جذري، منذ توقيع المعاهدة (ستارت)، والتصديق عليها".وأضاف: "أين كانت العلاقات مع الولايات المتحدة في عام 2010، وإلى أين دفعتها إدارة أوباما، وترامب، وثم بايدن"، وتابع: "ربما سأصف الوضع الحالي لهذه العلاقات بكلمة واحدة.. انهيار. العلاقات دُمّرت"، مؤكدا أن المسؤولية عن ذلك، تقع على عاتق واشنطن.وأوضح الدبلوماسي الروسي أن "معاهدة ستارت لم يتم تصفيتها. لكنها موجودة شكليا على الورق فقط"، مشددا على أنه من المستحيل التحدث مع روسيا بهذا الشكل، والتصرف بهذه الطريقة أمر غير مقبول؛ و"يجب على الأمريكيين مراجعة هذا النهج".
https://sputnikarabic.ae/20230422/صحيفة-روسيا-تشكل-مثلث-الموت-الذي-يهدد-الولايات-المتحدة-1076181365.html
https://sputnikarabic.ae/20230419/الولايات-المتحدة-تود-إجراء-حوار-حول-الاستقرار-الاستراتيجي-مع-روسيا-والصين-1076067657.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0b/1047752191_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3b8372b9cdd70281b353ec7b54d76d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الأخبار
رغبة أمريكية لعودة روسيا إلى "نيو ستارت" أو التفاوض بشأن اتفاقية نووية جديدة
14:24 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 14:49 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
أعربت وكيلة وزارة الطاقة الأمريكية لشؤون الأمن النووي، جيل روبي، عن رغبة بلادها بأن تستأنف روسيا مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت" أو بدء محادثات حول اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة النووية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت روبي، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي "لقد خسرنا الكثير من ناحية احتياطات الاستقرار بتعليق الروس مشاركتهم في هذه المعاهدة، ولذا نرغب بالتأكيد في عودتهم للالتزام بالمعاهدة أو بدء مناقشات حول معاهدة أخرى لخفض أعداد الأسلحة النووية".
وفي وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الجاري قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف،
إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "دُمرت"، لافتا إلى أنه يمكن وصفها بكلمة "انهيار".
وقال
ريابكوف في مقابلة تلفزيونية مع "روسيا 24": "رأينا كيف تغير النهج الأمريكي بشكل جذري، منذ توقيع المعاهدة (ستارت)، والتصديق عليها".
وأضاف: "أين كانت العلاقات مع الولايات المتحدة في عام 2010، وإلى أين دفعتها إدارة أوباما، وترامب، وثم بايدن"، وتابع: "ربما سأصف الوضع الحالي لهذه العلاقات بكلمة واحدة.. انهيار. العلاقات دُمّرت"، مؤكدا أن المسؤولية عن ذلك، تقع على عاتق واشنطن.
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن "معاهدة ستارت لم يتم تصفيتها. لكنها موجودة شكليا على الورق فقط"، مشددا على أنه من المستحيل التحدث مع روسيا بهذا الشكل، والتصرف بهذه الطريقة أمر غير مقبول؛ و"يجب على الأمريكيين مراجعة هذا النهج".