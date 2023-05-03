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الرئيس العراقي يدعو إلى إقرار قوانين توفر حماية للصحفيين
الرئيس العراقي يدعو إلى إقرار قوانين توفر حماية للصحفيين
دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى إقرار القوانين التي توفر الحماية للصحفيين والإعلاميين. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T14:42+0000
2023-05-03T14:42+0000
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وقال رشيد في بيان: "نتقدم بأجمل التهاني إلى الصحفيين في العراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وشدد الرئيس العراقي على "ضرورة توفير الأجواء الملائمة لفكر إعلامي حر ومسؤول من أجل الوصول للأهداف السامية في حل المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا".واعتبر أن منح الحرية المسؤولة لطرح الآراء والأفكار للصحفيين وممارسة دورهم دون قيد أو رقيب، يعبر عن الالتزام المبدئي بأسس الديمقراطية.وعبّر رشيد عن تمنياته لجميع الإعلاميين مواصلة نهجهم الوطني في تعزيز دور الإعلام وترسيخ التكاتف والروابط والتلاحم بين الشعب العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230503/التجارة-العراقية-تكشف-حقيقة-تسريب-بيانات-مواطنين-1076621075.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الرئيس العراقي يدعو إلى إقرار قوانين توفر حماية للصحفيين

14:42 GMT 03.05.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNAN
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دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى إقرار القوانين التي توفر الحماية للصحفيين والإعلاميين.
وقال رشيد في بيان: "نتقدم بأجمل التهاني إلى الصحفيين في العراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
التجارة العراقية تكشف حقيقة تسريب بيانات مواطنين
12:25 GMT
وشدد الرئيس العراقي على "ضرورة توفير الأجواء الملائمة لفكر إعلامي حر ومسؤول من أجل الوصول للأهداف السامية في حل المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا".
واعتبر أن منح الحرية المسؤولة لطرح الآراء والأفكار للصحفيين وممارسة دورهم دون قيد أو رقيب، يعبر عن الالتزام المبدئي بأسس الديمقراطية.
وعبّر رشيد عن تمنياته لجميع الإعلاميين مواصلة نهجهم الوطني في تعزيز دور الإعلام وترسيخ التكاتف والروابط والتلاحم بين الشعب العراقي.
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