https://sputnikarabic.ae/20230503/التجارة-العراقية-تكشف-حقيقة-تسريب-بيانات-مواطنين-1076621075.html

التجارة العراقية تكشف حقيقة تسريب بيانات مواطنين

التجارة العراقية تكشف حقيقة تسريب بيانات مواطنين

كشفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاربعاء، حقيقة أنباء متداولة عن تسريب بيانات المواطنين المشمولين في البطاقة التموينية على المواقع الالكترونية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، عن التجارة العراقية بيانا، نفت فيه تسريب تلك البيانات، مشيرة إلى أن بيانات البطاقة التموينية غير محملة على الإنترنت من الأساس.وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه "بعد تداول أنباء عن تسريب بيانات ومعلومات المشمولين في البطاقة التموينية، نوضح أنه سبق وتم إعلام جهاز الأمن الوطني بالأمر وأكد أن بيانات البطاقة التموينية غير محملة على شبكة الإنترنت في الوقت الحالي أو في أي وقت مضى، وبالتالي من المستحيل الدخول إليها عبر أي رابط".وأشارت الوزارة إلى أن برنامج الأغذية العالمي حمّل بيانات محافظات النجف الأشرف والمثنى ودهوك على خادم خاص بدائرة قسم التموين، وهو محمي من الاختراق بدرجة عالية جدا، بحيث لا يمكن الدخول إليه من أي رابط أيضا.وشددت الوزارة العراقية على "عدم تزويد أي جهة بالبيانات الشخصية لأي عائلة مسجلة ضمن البطاقة التموينية، دون قرار من مجلس القضاء"، مشددة على أن "بيانات العائلات العراقية محمية وفق القوانين والتعليمات النافذة".واختتمت الوزارة بيانها بمطالبة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بتوخي الدقة والمصداقية وعدم تناول الأخبار التي تؤثر على الأمن القومي العراقي.

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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار