https://sputnikarabic.ae/20230503/الطائرات-الاسرائيلية-تشن-سلسلة-غارات-جديدة-على-عدة-مواقع-في-قطاع-غزة-1076588220.html

الطائرات الاسرائيلية تشن سلسلة غارات جديدة على عدة مواقع في قطاع غزة‌‎

الطائرات الاسرائيلية تشن سلسلة غارات جديدة على عدة مواقع في قطاع غزة‌‎

شنت الطائرات الإسرائيلية الحربية، سلسلة غارات على عدد من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحقت دماراً وخراباً فيها وبممتلكات المواطنين، دون أن يبلغ عن... 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T01:31+0000

2023-05-03T01:31+0000

2023-05-03T01:43+0000

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وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على الأقل موقعا شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة، كما قصفت طائرات الاسرائيلية موقعاً غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، وألحقت به دماراً كبيراً.وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار من جديد في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة.وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. وقال في بيان، إنه "تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، واعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح اليوم الثلاثاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في أسباب وفاته.

https://sputnikarabic.ae/20230502/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-شمال-قطاع-غزة-1076586722.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم