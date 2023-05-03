https://sputnikarabic.ae/20230503/مبعوث-الأمم-المتحدة-للشؤون-الإنسانية-يصل-إلى-السودان-1076610571.html
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يصل إلى السودان
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يصل إلى السودان
وصل مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إلى السودان، اليوم الأربعاء، حيث تتواصل منذ 3 أسابيع، المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T10:03+0000
2023-05-03T10:03+0000
2023-05-03T10:03+0000
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
منظمة الأمم المتحدة
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103510/45/1035104576_0:0:2686:1512_1920x0_80_0_0_b3b7c06940ab32af2fa2edf682e07a5e.jpg
وقال غريفيث، عبر "تويتر": "لقد وصلت للتو إلى بورتسودان، لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني". كما أعرب المبعوث الأممي عن امتنانه من "تفاني المجتمع الإنساني والمتطوعين المحليين الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة".يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103510/45/1035104576_83:0:2503:1815_1920x0_80_0_0_579b09befe85324c81c80faf157115ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, منظمة الأمم المتحدة, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, منظمة الأمم المتحدة, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يصل إلى السودان
تابعنا عبر
وصل مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إلى السودان، اليوم الأربعاء، حيث تتواصل منذ 3 أسابيع، المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال غريفيث، عبر "تويتر": "لقد وصلت للتو إلى بورتسودان، لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني".
كما أعرب المبعوث الأممي عن امتنانه من "تفاني المجتمع الإنساني والمتطوعين المحليين الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة".
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة
يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.