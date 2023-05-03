https://sputnikarabic.ae/20230503/مبعوث-الأمم-المتحدة-للشؤون-الإنسانية-يصل-إلى-السودان-1076610571.html

مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يصل إلى السودان

مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يصل إلى السودان

وصل مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إلى السودان، اليوم الأربعاء، حيث تتواصل منذ 3 أسابيع، المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T10:03+0000

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وقال غريفيث، عبر "تويتر": "لقد وصلت للتو إلى بورتسودان، لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني". كما أعرب المبعوث الأممي عن امتنانه من "تفاني المجتمع الإنساني والمتطوعين المحليين الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة".يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, منظمة الأمم المتحدة, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط