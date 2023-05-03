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https://sputnikarabic.ae/20230503/مصدر-أمني-استهداف-خزان-نفط-بطائرة-مسيرة-في-إقليم-كراسنودار-الروسي-1076599784.html
مصدر أمني: استهداف خزان نفط بطائرة مسيرة في إقليم كراسنودار الروسي
مصدر أمني: استهداف خزان نفط بطائرة مسيرة في إقليم كراسنودار الروسي
أفاد مصدر في أجهزة إنفاذ القانون في إقليم كراسنودار الروسي، أن سبب الحريق في خزان للنفط في منطقة تامان، وفقًا للمعلومات الأولية، هو هجوم بطائرة من دون طيار. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T08:57+0000
2023-05-03T08:57+0000
روسيا
اشتعال النيران في خزانات النفط
كراسنودار
طائرة مسيرة
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كراسنودار- سبوتنيك. وقال المصدر، مجيبا عن سؤال لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عما إذا كان الاستهداف بطائرة من دون طيار، هو السبب الأولي للحريق: "نعم، أُسقطت واحدة، وأصابت أخرى الهدف".وأعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، في وقت سابق، أن خزانا يحتوي منتجات نفطية يشتعل في منطقة تمريوك في الإقليم، مشيراً إلى أن الحريق صُنف على أعلى درجات التعقيد، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.وأشار حاكم إقليم كراسنودار الروسي إلى أنه لا يوجد خطر على سكان القرية، مؤكدًا أنه يجري القيام بكل ما هو ممكن لكي لا ينتشر الحريق.إقليم كراسنودار، هو أحدى الكيانات الفيدرالية الروسية ويقع في جنوب غربي روسيا، مساحته تبلغ 76 ألف كم مربع، ويطل على بحر آزوف والبحر الأسود، وعاصمته الإدارية مدينة كراسنودار.
https://sputnikarabic.ae/20230503/اشتعال-خزان-مواد-نفطية-بإقليم-كراسنودار-الروسي-دون-وقوع-إصابات--1076588700.html
كراسنودار
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روسيا, اشتعال النيران في خزانات النفط, كراسنودار, طائرة مسيرة
روسيا, اشتعال النيران في خزانات النفط, كراسنودار, طائرة مسيرة

مصدر أمني: استهداف خزان نفط بطائرة مسيرة في إقليم كراسنودار الروسي

08:57 GMT 03.05.2023
© AP Photo / Ismael Franciscoرجل يكتب على هاتفه المحمول بالقرب من عمود ضخم من الدخان يتصاعد من قاعدة ماتانزاس سوبرتانكر بينما يعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع خلال عاصفة رعدية في ماتانزاس، كوبا، 8 أغسطس 2022
رجل يكتب على هاتفه المحمول بالقرب من عمود ضخم من الدخان يتصاعد من قاعدة ماتانزاس سوبرتانكر بينما يعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع خلال عاصفة رعدية في ماتانزاس، كوبا، 8 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Ismael Francisco
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أفاد مصدر في أجهزة إنفاذ القانون في إقليم كراسنودار الروسي، أن سبب الحريق في خزان للنفط في منطقة تامان، وفقًا للمعلومات الأولية، هو هجوم بطائرة من دون طيار.
كراسنودار- سبوتنيك. وقال المصدر، مجيبا عن سؤال لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عما إذا كان الاستهداف بطائرة من دون طيار، هو السبب الأولي للحريق: "نعم، أُسقطت واحدة، وأصابت أخرى الهدف".
وأعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، في وقت سابق، أن خزانا يحتوي منتجات نفطية يشتعل في منطقة تمريوك في الإقليم، مشيراً إلى أن الحريق صُنف على أعلى درجات التعقيد، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.

وكتب كوندراتييف، في قناته على تطبيق "تلغرام": "في قرية فولنا في منطقة تمريوك، اشتعلت النيران في خزان يحتوي على منتجات نفطية، وصُنف الحريق على أعلى درجات التعقيد. ووفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا أو جرحى".

وأشار حاكم إقليم كراسنودار الروسي إلى أنه لا يوجد خطر على سكان القرية، مؤكدًا أنه يجري القيام بكل ما هو ممكن لكي لا ينتشر الحريق.
فرد من فريق الإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية خلال التدريبات في زابالكايسكي كراي في تشيتا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
اشتعال النيران في خزان مواد نفطية في إقليم كراسنودار الروسي دون وقوع إصابات
01:56 GMT
إقليم كراسنودار، هو أحدى الكيانات الفيدرالية الروسية ويقع في جنوب غربي روسيا، مساحته تبلغ 76 ألف كم مربع، ويطل على بحر آزوف والبحر الأسود، وعاصمته الإدارية مدينة كراسنودار.
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