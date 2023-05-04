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https://sputnikarabic.ae/20230504/الأسد-ورئيسي-يوقعان-خطة-تعاون-شاملة-من-8-بنود-1076668542.html
الأسد ورئيسي يوقعان خطة تعاون شاملة من 8 بنود
الأسد ورئيسي يوقعان خطة تعاون شاملة من 8 بنود
وقع الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T12:34+0000
2023-05-04T12:45+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
توقيع
توقيع مذكرة تفاهم
إيران
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، بأن التوقيع شمل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والتوقيع على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية.هذا ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.وكان الرئيس الأسد قد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط / فبراير 2019، والثانية في أيار/ مايو 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230502/الحكومة-الإيرانية-زيارة-رئیسي-إلى-سوريا-استمرارا-لسیاسة-حسن-الجوار-التي-تنتهجها-طهران-1076567158.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, توقيع, توقيع مذكرة تفاهم, إيران
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, توقيع, توقيع مذكرة تفاهم, إيران

الأسد ورئيسي يوقعان خطة تعاون شاملة من 8 بنود

12:34 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 04.05.2023)
© AFP 2023 / Louai Besharaزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، سوريا
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / Louai Beshara
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وقع الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، بأن التوقيع شمل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والتوقيع على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية.
1.
توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، وقعها عن الجانب السوري وزير النقل المهندس زهير خزيم وعن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن الدكتور مهرداد بذرباش.
2.
محضر اجتماع للطيران المدني، وقعه عن الجانب السوري وزير النقل المهندس زهير خزيم، عن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن الدكتور مهرداد بذرباش.
3.
مذكرة التفاهم في مجال المناطق الحرة، وقعها عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وعن الجانب الإيراني وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إحسان خاندوزي.
4.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط، وقعها عن الجانب السوري وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور المهندس فراس قدور وعن الجانب الإيراني وزير النفط المهندس جواد أوجي.
5.
مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للزلازل في سوريا والمعهد الدولي للهندسة الزلزالية في إيران، وقعها عن الجانب السوري وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور المهندس فراس قدور وعن الجانب الإيراني وزير النفط المهندس جواد أوجي.
6.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات، وقعها عن الجانب السوري وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب وعن الجانب الإيراني وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الدكتور عيسى زارع بور.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
الحكومة الإيرانية: زيارة رئیسي إلى سوريا استمرارا لسیاسة حسن الجوار التي تنتهجها طهران
2 مايو, 13:00 GMT
هذا ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.
وكان الرئيس الأسد قد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط / فبراير 2019، والثانية في أيار/ مايو 2022.
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