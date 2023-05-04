https://sputnikarabic.ae/20230504/القوات-الروسية-تحيد-3-مجموعات-تخريب-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1076651560.html
القوات الروسية تحيد 3 مجموعات تخريب أوكرانية على محور كوبيانسك
القوات الروسية تحيد 3 مجموعات تخريب أوكرانية على محور كوبيانسك
قال سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" الروسية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية قضت على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T08:20+0000
2023-05-04T08:20+0000
2023-05-04T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وصرح: "خلال القتال في اتجاه كوبيانسك، قام جنود المجموعة "الغربية" من القوات الروسية بكشف وتصفية ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع للعدو من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 14 و92 خلال النهار".وأضاف: "أحبط القوات الروسية محاولتين لتناوب القوات المسلحة الأوكرانية على المواقع المتقدمة بالقرب من منطقتي نوفوملينسك وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف".وأشار زيبينسكي إلى أن نيران المدفعية دمرت خمسة مراكز مراقبة للعدو. وفي منطقة كراسنو دمرت مدفع هاوتزر "دي-30" والطاقم على الأطراف الشرقية لمنطقة مانكوفكا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230504/الجيش-الروسي-يأسر-عسكريين-أوكرانيين-اثنين-على-محور-دونيتسك-1076644978.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تحيد 3 مجموعات تخريب أوكرانية على محور كوبيانسك
08:20 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 08:25 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
قال سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" الروسية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية قضت على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك.
وصرح: "خلال القتال في اتجاه كوبيانسك، قام جنود المجموعة "الغربية" من القوات الروسية بكشف وتصفية ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع للعدو من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 14 و92 خلال النهار".
وأضاف: "أحبط القوات الروسية محاولتين لتناوب القوات المسلحة الأوكرانية على المواقع المتقدمة بالقرب من منطقتي نوفوملينسك وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف".
وأشار زيبينسكي إلى أن نيران المدفعية دمرت خمسة مراكز مراقبة للعدو. وفي منطقة كراسنو دمرت مدفع هاوتزر "دي-30" والطاقم على الأطراف الشرقية لمنطقة مانكوفكا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.