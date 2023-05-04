https://sputnikarabic.ae/20230504/تحطم-طائرة-مسيرة-على-أرض-مصنع-للمنتجات-النفطية-في-إقليم-روستوف-الروسي-1076643998.html

تحطم طائرة مسيرة على أرض منشأة للمنتجات النفطية في إقليم روستوف الروسي

تحطم طائرة مسيرة على أرض منشأة للمنتجات النفطية في إقليم روستوف الروسي

أفاد حاكم إقليم روستوف الروسي، فاسيلي غولوبيف، صباح اليوم الخميس، بأن طائرة بدون طيار سقطت على أراضي مصنع نوفوشاختينسك للنفط في منطقة روستوف، ولم يتم تسجيل أي... 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T03:33+0000

2023-05-04T03:33+0000

2023-05-04T04:02+0000

روستوف

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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ووفقًا لما كتبه غولوبيف في قناته على تطبيق "تلغرام"، اصطدمت الطائرة بدون طيار بالهياكل التي ترتبط بين الأقسام في المصنع وانفجرت، مشيرا إلى أنه تم إطفاء الحريق الذي نشب بسبب الانفجار على الفور.وقال غولوبيف: "تم إطفاء الحريق الذي نشب جراء الانفجار على الفور. ولم يتم استدعاء رجال الإطفاء، وتم إخماد الحريق بجهود خدمات المصنع. ولم يكن هناك قتلى أو جرحى، وتم تسجيل أضرار طفيفة للمنشآت".وهذا الحادث الثاني خلال الليلة والثالث خلال يومين على مستودعات النفط في روسيا، حيث أعلن حاكم إقليم كراسنودار، وفي وقت سابق، صباح اليوم، عن اندلاع حريق في خزانات النفط في مصفاة "إلسكي". ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يكن هناك أي إصابات ولم يتعرض سكان القرية القريبة لأي خطر.

https://sputnikarabic.ae/20230504/اشتعال-النيران-في-صهاريج-تحتوي-على-منتجات-نفطية-في-إقليم-كراسنودارجنوبي-روسيا-1076643341.html

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