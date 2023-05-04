https://sputnikarabic.ae/20230504/دينغ-عدد-اللاجئين-السودانيين-في-جنوب-السودان-يبلغ-نحو-25-ألف-شخص-1076646553.html

دينغ: عدد اللاجئين السودانيين في جنوب السودان يبلغ نحو 25 ألف شخص

دينغ: عدد اللاجئين السودانيين في جنوب السودان يبلغ نحو 25 ألف شخص

أعلن وزير خارجية جنوب السودان المكلف، دينغ داو دينغ، أن عدد اللاجئين السودانيين في جنوب السودان، ارتفع إلى نحو 25 ألف شخص، نتيجة فرار عدد كبير من السودانيين... 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T06:53+0000

2023-05-04T06:53+0000

2023-05-04T06:53+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال دينغ، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول عدد اللاجئين السودانيين في بلاده: "بحسب تقرير نشر قبل يومين كان العدد نحو 16 ألف شخص، لكنه ارتفع الآن إلى نحو 25 ألف شخص".وأوضح دينغ: "لدينا حدود طويلة مشتركة مع السودان، وهناك 12 نقطة استقبال للآتيين من السودان. هناك 4 فئات للأشخاص القادمين من السودان، وهم مواطنو جنوب السودان، وطلاب يدرسون في جامعات مختلفة في السودان، ومواطنون آخرون من شرق أفريقيا، واللاجئون السودانيون".وذكرت وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان، أن الرئيس سلفا كير، أجرى محادثات هاتفية مع كل من البرهان وحميدتي، وافق خلالها الطرفان المتحاربان من حيث المبدأ على هدنة جديدة بينهما.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب. ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد الماضي لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230504/دينغ-لسبوتنيك-الهيكل-الأساسي-للمحادثات-السودانية-يجب-أن-يكون-من-ممثلي-طرفي-النزاع-والزعماء-المحليين-1076645576.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني